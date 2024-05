Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Bremen vor Augen, aber der Blick geht schon weiter Stand: 10.05.2024 15:49 Uhr

Zwei Spieltage noch, dann ist die Saison für RB Leipzig vorbei. Sportlich ist das Hauptziel erreicht, trotzdem soll die Konzentration hochgehalten werden. Zukünftige Themen werden aktuell heiß diskutiert.

Im letzten Heimspiel empfängt RB Leipzig den SV Werder Bremen zum aus seiner Sicht eher sportlich bedeutungslosen Spiel. Die Champions-League-Qualifikation ist in der Tasche, also geht es am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) noch um einen positiven Abschluss vor den eigenen Fans.

Rose: "Oft bleiben die letzten Spiele hängen"

Daher erwartet Rose, dass sein Team nach dem leichten Spannungsabfall im Spiel gegen Hoffenheim noch einmal anzieht. "Wir haben hier eine tolle Mannschaft mit hoher Qualität und starker Mentalität. Wir wollen mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen, oft bleiben die letzten Spiele hängen. Unser Auftrag ist es, dass wir uns positiv aus dieser Saison verabschieden."

Nun wartet mit Bremen ein Gegner, der in dieser Spielzeit noch Ziele hat und sich noch für das internationale Geschäft qualifizieren kann. Entsprechend haben sich die Grün-Weißen zuletzt präsentiert, wie Rose weiß: "Sie haben jede Menge gute Fußballer in ihren Reihen und befinden sich in den letzten Wochen in guter Form." Man wisse also, was auf einen zukommt und habe einen entsprechenden Auftrag: "Wir wollen das Spiel vor unseren Zuschauern gewinnen und einen starken Auftritt liefern."

Diskussionen um Simons und Sesko

Aber auch bei Rose geht der Blick bereits über das Saisonende hinaus. Konkret geht es da um die Zukunft der beiden Stammspieler Xavi Simons und Benjamin Sesko. Rose möchte beide unbedingt halten, hat aber nicht alle Trümpfe in der Hand. An Sesko etwa ist die AC Mailand interessiert. Der Slowene, der sich aufgrund seiner neun Rückrundentreffer selbst ins Schaufenster gestellt hat, könnte für eine Basisablöse von 50 Millionen Euro wechseln.

Bei Simons, der gegen Werder eine Sperre nach Gelb-Roter Karte absitzen muss, ist die Sache etwas komplizierter. Der 21-Jährige ist nur von Paris Saint-Germain ausgeliehen, RB will ihn gerne halten, strebt aber wohl erstmal nur eine weitere Leihe an. "Wir wollen Xavi unbedingt hier behalten, in welcher Form auch immer und ich glaube, dass er sich auch sehr wohl hier fühlt", erklärte Rose.

Bleibt Xavi Simons über den Sommer in Leipzig? RB würde ihn sehr gerne halten, muss sich aber mit Paris Saint-Germain einigen.

Wie das französische Portal RMC Sport vermeldete, scheint PSG selbst kein großes Interesse an dem niederländischen Sturmjuwel zu haben. Auch ein Verkauf steht im Raum - für 60 Millionen Euro. Aber nicht nur RB hat Interesse an Simons, auch andere Topclubs wie der FC Barcelona haben ihre Fühler ausgestreckt.

spio