Handball | DHB-Pokal SC Magdeburg im Achtelfinale gegen Kiel-Schreck Wetzlar

Der SC Magdeburg hat im Achtelfinale des DHB-Pokals mit der HSG Wetzlar eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Auch der SC DHfK Leipzig und der ThSV Eisenach spielen gegen direkte Konkurrenten aus der Bundesliga.

Vorjahresfinalist SC Magdeburg bekommt es im Achtelfinale des DHB-Pokals mit der HSG Wetzlar zu tun. Das ergab die Auslosung am Montagabend (9. Oktober) im Rahmen des Bundesligaspiels zwischen dem ThSV Eisenach und dem Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen durch Nationaltorhüterin Dinah Eckerle vom Thüringer HC.

Wetzlar hatte in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt, als man Rekordpokalsieger THW Kiel in der dritten Runde bezwang. Die Norddeutschen waren seit 22 Jahren nicht mehr so früh gescheitert. Magdeburg hatte in den ersten drei Runden ein Freilos gehabt. Die Erinnerungen an Wetzlar dürften beim SCM dennoch positiv sein. Zum Bundesligaauftakt im August hatte der Champions-League-Sieger die Hessen beim 31:15 regelrecht demontiert. Aktuell belegt die HSG in der Tabelle den vorletzten Platz.

Leipzig empfängt Melsungen / Eisenach in Hamburg

Der SC DHfK Leipzig bekommt es dagegen mit einem absoluten Topteam zu tun. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson empfängt zuhause die MT Melsungen, die mit sieben Bundesligasiegen zum Auftakt für Furore gesorgt hatte. Erst am vergangenen Samstag riss die Erfolgsserie beim 31:32 gegen den Bergischen HC. Dem ThSV Eisenach steht nach dem knappen Pokalerfolg gegen Stuttgart eine schwere Auswärtsreise bevor. Der Aufsteiger gastiert beim HSV Hamburg.

Die absoluten Top-Duelle bleiben im Kampf um das Viertelfinale aus. Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen muss bei Zweitligist TuSEM Essen ran, die SG Flensburg-Handewitt bekommt es mit dem Bergischen HC zu tun. Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin reist zum Zweitligisten SG BBM Bietigheim.

Die Achtelfinals finden am 12./13. Dezember statt. Das Viertelfinale wird am 3./4. Februar ausgetragen, ehe Mitte April das Final Four in Köln ansteht.

Das Achtelfinale in der Übersicht:

VfL Eintracht Hagen - TuS N-Lübbecke

TuSEM Essen - Rhein-Neckar Löwen

SG Flensburg-Handewitt - Bergischer HC

HSV Hamburg - ThSV Eisenach

SG BBM Bietigheim - Füchse Berlin

SC Magdeburg - HSG Wetzlar

VfL Gummersbach - Frisch Auf Göppingen

SC DHfK Leipzig - MT Melsungen

red/dpa