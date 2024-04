Fußball | 2. Bundesliga Klassenerhalt in Sicht: Große Chance für den 1. FC Magdeburg Stand: 25.04.2024 17:41 Uhr

Der 31. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga könnte wie wie gemalt für den 1. FC Magdeburg werden: Während die Elbestädter das Schlusslicht Osnabrück am Sonntag erwarten, geht es für die Konkurrenten zum Spitzenduo Kiel und St. Pauli.

Der 1. FC Magdeburg kann am Wochenende einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gehen. Die Konstellation des 31. Spieltags spricht für die Elbestädter. Während das Team von Christian Titz am Sonntag (13:30 Uhr/Audiostream und Ticker) Schlusslicht VfL Osnabrück zu Gast hat, treten die Konkurrenten Kaiserslautern und Rostock beim Top-Duo der Liga an.

Schon am Freitag reist der Tabellen-16. Rostock zum Zweiten FC St. Pauli. Hansa gewann nur eine seiner jüngsten vier Begegnungen. Am Sonnabend gastiert der Vorletzte Lautern bei Spitzenreiter Holstein Kiel. Die Kieler haben die vergangenen sechs Partien zu Null gewonnen, zuletzt gelang auch ein 1:0 im Nordderby beim Hamburger SV. Die Pfälzer holten aus den vergangenen fünf Liga-Partien nur zwei Zähler.

Nur der Chemnitzer FC verspielte 1996 fünf Punkte Vorsprung noch

Läuft alles normal, dann könnte der FCM mit einem Sieg gegen Osnabrück neun Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern und acht auf den FC Hansa haben. Und das drei Spiele vor Saisonende. Derzeit hat der FCM fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel wurde nur einmal ein solcher Vorsprung auf die Abstiegsplätze sportlich verspielt. Das war der Chemnitzer FC 1995/96.

Magdeburgs Trainer Christian Titz sieht mit Osnabrück aber keine Laufkundschaft auf sein Team zukommen. Auch wenn der Aufsteiger schon acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer aufweist: "Der Gegner möchte genau wie wir gewinnen. Wir treffen auf einen hochmotivierten Gegner, der versuchen wird, in der Defensive stabil zu sein und selbst auch versuchen wird, selbst aktiv zu sein."

Sechs Siege in Folge gegen Osnabrück

In der Rückrundentabelle steht Osnabrück immerhin auf Rang 13. Die Historie spricht klar für Magdeburg: Die Elbestädter gewannen die jüngsten sechs Duelle mit dem VfL, und das bei einem Torverhältnis von 16:2.

FCM-Coach Christian Titz hat sieben Ausfälle zu beklagen. Das Saisonaus musste er bei Mohamed El Hankouri verkünden, der sich beim jüngsten 2:0 in Rostock das Syndemosebandriss riss: "Mo hat eine hohe Qualität mit dem Ball und ist sehr flexibel einsetzbar. Deshalb ist es sehr, sehr schade, dass er sich verletzt hat."

Schork feiert Wiedersehen

Wiedersehen feiert FCM-Manager Otmar Schork mit Uwe Koschinat. Mit dem VfL-Trainer, der seinen Vertrag an der Bremer Brücke gerade ligaunabhänig verlängert hat, arbeitete er einst erfolgreich beim SV Sandhausen zusammen.

2018 in Sandhausen: Der heutige FCM-Sportchef Otmar Schork (li.) und Uwe Koschinat.

