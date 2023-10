Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig: Kreisläufer Preuss wird schon am Donnerstag operiert Stand: 31.10.2023 09:06 Uhr

Handballer Moritz Preuss wird 2023 kein Spiel mehr bestreiten können. Der Kreisläufer des SC DHfK Leipzig wird noch in dieser Woche operiert.

Der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig muss bis zum Ende des Jahres auf Moritz Preuss verzichten. Der 28 Jahre alte Kreisläufer zog sich einen Bandriss an den Handwurzelknochen zu und wird am Donnerstag (02.11.2023) in Leipzig operiert. Das teilte der Club mit.

"Ich habe mir die Verletzung bereits im Spiel gegen Kiel zugezogen und wollte meine Hand eigentlich erst in der Winterpause operieren lassen", sagte Preuss. Weitere Untersuchungen hätten allerdings ergeben, dass eine zeitnahe OP alternativlos sei. Leipzig gewann am 14. Oktober 35:34 gegen Kiel, lässt aber in der Bundesliga weiter Konstanz vermissen und gewann zuletzt nach großem Vorsprung am Ende nur knapp gegen die HBW Balingen-Weilstetten.

Preuß schon der dritte Langzeitverletzte

Neben Preuss muss Leipzig bereits auf die Nationalspieler Simon Ernst und Luca Witzke verzichten. Spielmacher Witzke, der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel fehlt, absolviert seit dieser Woche seine Reha in München, um trotz der Verletzung am Nationalmannschaftslehrgang teilnehmen zu können. Ernst fehlt wegen einer muskulären Verletzung im Beckenbereich. Wann beide wieder spielen können, sei noch nicht absehbar, teilte der SC DHfK mit.

Der isländische Auswahlspieler Viggó Kristjánsson ist auf Länderspielreise weilt bei der Nationalmannschaft, kann aber nicht trainieren.Der 29-Jährige nutzt die Pause, um eine Handverletzung, die er sich beim Spiel in Flensburg zugezogen hatte, weiter auszukurieren.

