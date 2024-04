Handball | Bundesliga SC DHfK Leipzig feiert historischen Sieg beim HC Erlangen Stand: 21.04.2024 18:44 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat erstmals seit dem Aufstieg 2015 beim HC Erlangen gewonnen. Die Franken boten der Mannschaft von Runar Sigtryggsson lange Zeit Paroli, in der Schlussphase setzten sich die Sachsen entscheidend ab.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben erstmals seit ihrem Aufstieg 2015 ein Bundesliga-Auswärtsspiel beim HC Erlangen gewonnen. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson behielt am Sonntagnachmittag nach einem harten Kampf mit 29:26 (15:14) die Oberhand und feierte damit zugleich den dritten Auswärtssieg nacheinander.

Erlangen hingegen kassierte die fünfte Niederlage in Folge und hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Vor 7.248 Zuschauern in Nürnberg zeichnete sich Matej Klima mit sechs Toren als bester Werfer des SC DHfK aus, der als Tabellenachter nun bei 27:29 Punkten steht.

Umkämpftes Spiel - Leipzig dreht Rückstand vor der Pause

Im Gegensatz zum Hinspiel, als beim Leipziger 20:19-Erfolg die Abwehrreihen dominierten, gestaltete sich die erste Halbzeit überraschend temporeich. Die Gäste erwischten den besseren Start und führten nach acht Minuten mit 5:3, weil sie über den Rückraum viel Zug zum Tor entwickelten. In der Folge kam jedoch ein Bruch ins Spiel der Leipziger. Im Angriff agierten sie zunehmend einfallsloser und gerieten mit 9:11 (20.), dann sogar mit 10:13 (23.) in Rückstand.

Einen neuen Impuls brachte die Einwechslung von Torhüter Kristian Saeveras. Die Paraden des Norwegers ermöglichten den Gästen Tempogegenstöße, die sie konsequent nutzten. Bis zur Pause drehten sie so die Partie.

HCE mobilisiert alle Kräfte - SC DHfK setzt sich in der Schlussphase entscheidend ab

In den zweiten Durchgang starteten die Erlanger mit drei Toren nacheinander zum 17:15 (35.). Der SC DHfK ließ sich davon aber nicht beeindrucken und kämpfte sich in die Partie zurück. Durch eine erhebliche Steigerung im Deckungsverbund ging Leipzig beim 22:21 (49.) erstmals in der zweiten Halbzeit in Führung.

Zwar mobilisierte der HCE noch einmal alle Kräfte, doch die Gäste blieben in der hitzigen Atmosphäre cool - und konnten sich zudem auf Saeveras verlassen. Bis zum 23:24 (54.) blieb das Spiel eng, dann setzten sich die Leipziger in der Schlussphase durch eine 4:0-Serie auf 23:28 entscheidend ab.

dpa/mze