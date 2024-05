Handball | Bundesliga Rechtsstreit lässt ThSV Eisenach kalt - "Vertrauen in Lizenzierung der HBL" Stand: 03.05.2024 10:18 Uhr

Kurz vor Saisonende rumort es in der Handball-Bundesliga. Grund ist ein Rechtsstreit zwischen dem Verband und Abstiegskandidat Bergischer HC. Kellerkind ThSV Eisenach blickt entspannt auf den Konflikt.

In der Handball-Bundesliga gibt es Ungemach. Grund sind vermeintliche Finanzsorgen beim HSV Hamburg. Der Traditionsklub aus der Hansestadt könnte daher seine Lizenz in der besten Liga der Welt verlieren, was den im Abstiegskampf befindlichen Bergischen HC bereits Mitte April dazu veranlasste, eine Auskunft bei der HBL einzuholen.

Eisenach hat "größtes Vertrauen der Lizenzierungskommission"

Am Donnerstag (02. Mai) gab der Tabellensiebzehnte bekannt, dass man den Fall vor Gericht klären wolle. "Der Bergische HC sah sich daher am 30. April 2024 gezwungen, mit ausdrücklicher Unterstützung weiterer Klubs seinen Antrag vor Gericht gegen den Ligaverband weiterzuverfolgen“, hieß es in einer Vereinsmitteilung. Die HBL verwies auf ihre eigene Satzung und bestritt etwaiges Fehlverhalten. Den abgelehnten Antrag des BHC begründete der Verband damit, das man verpflichtet sei, "sämtliche während des Lizenzierungsverfahrens von den Lizenzbewerben erhaltene Informationen streng vertraulich zu behandeln und diese weder direkt noch indirekt Dritten offenzulegen."

Ein möglicher Entzug des Spielrechts käme auch dem ThSV Eisenach entgegen. Der Aufsteiger steht bei noch vier ausstehenden Spielen drei Punkte vor dem Bergischen HC, der pikanterweise am Donnerstagabend beim HSV Hamburg verloren hat und den Klassenerhalt anders als die Wartburgstädter nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Die Thüringer können am Freitagabend (20:00 Uhr live im Ticker) mit einem Sieg bei Schlusslicht Balingen-Weilstätten einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen, hätte fünf Zähler Vorsprung auf den BHC bei noch sechs zu vergebenen Punkten. Auf Anfrage von SPORT IM OSTEN (SpiO) zeigte sich der ThSV bedeckt, was eine mögliche rechtliche Klärung der Lage des HSV angeht. Pressesprecher Thomas Levknecht teilte mit, dass Eisenach "größtes Vertrauen in die unabhängige Lizenzierungskommission der HBL" habe.

spio/sid