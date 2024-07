Fußball | 3. Liga Sachsenderby unter Flutlicht – DFB terminiert Spieltage drei bis acht Stand: 25.07.2024 14:11 Uhr

Die 3. Liga wirft ihren Schatten voraus. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Spieltage drei bis acht zeitgenau angesetzt. Demnach findet das Sachsenderby zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden an einem Freitagabend statt. Des Weiteren bleiben den Fans beider Vereine größere Reisestrapazen zu ungünstigen Zeitpunkten vorerst erspart.

Von den Fans bereits heiß erwartet, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag (25. Juli 2024) die zeitgenauen Ansetzungen der Drittliga-Spieltage drei bis acht herausgegeben. Besonders brisant: Das stimmungsgeladene Sachsenderby zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden an Spieltag drei findet am Freitagabend (23. August 2024, 19 Uhr, im Audio-Livestream in der SpiO-App & im Liveticker) unter Flutlicht im Erzgebirgsstadion statt.

Dynamo mit zwei Highlights am Samstag

Dynamo Dresden kann sich nach dem Derby als verfrühtem Saisonhöhepunkt direkt auf einige weitere brisante Partien zu günstigen Zeitpunkten freuen. Am fünften Spieltag beispielsweise können die Anhänger der Schwarz-Gelben relativ entspannt den Weg in Richtung München zu 1860 antreten – die Begegnung wurde vom DFB auf Samstag (14. September 2024) um 14 Uhr gelegt. Nur eine Woche darauf empfängt Dynamo an Spieltag sechs dann Hansa Rostock im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion, wo es ebenfalls am Samstag (21. September 2024) ab 14 Uhr zur Sache geht.

Lange Reisen am Samstag – mit einer Ausnahme

Beim FC Erzgebirge Aue wird es vom Brisanzfaktor her in den Wochen nach dem Sachsenderby ein klein wenig ruhiger. Die zeitgenauen Ansetzungen des DFB dürften den Anhängern der "Veilchen" dafür insgesamtganz gut gefallen. Die lange Auswärtsreise nach Aachen am vierten Spieltag zum Beispiel wurde auf Samstag (31. August 2024) um 14 Uhr gelegt. Und auch die Fahrt zur Kölner Viktoria an Spieltag acht kann ebenfalls an einem Samstag (28. September 2024, Anpfiff um 14 Uhr) bestritten werden. Lediglich die Ansetzung der Auswärtspartie bei der SpVgg Unterhaching im Rahmen des sechsten Spieltags, die auf Freitagabend um 19 Uhr datiert wurde, könnte beim ein oder anderen zu Terminkollisionen führen.

Ansetzungen der Spieltage 3-8 in der Übersicht

Dynamo Dresden

3. Spieltag (Freitag, 23. August 2024, 19 Uhr) Erzgebirge Aue (A)

4. Spieltag (Samstag, 31. August 2024, 14 Uhr) Stuttgart II (H)

5. Spieltag (Samstag, 14. September 2024, 14 Uhr) 1860 München (A)

6. Spieltag (Samstag, 21. September 2024, 14 Uhr) Hansa Rostock (H)

7. Spieltag (Mittwoch, 25. September 2024, 19 Uhr) Verl (A)

8. Spieltag (Sonntag, 29. September 2024, 16:30 Uhr) Aachen (H)

Erzgebirge Aue

3. Spieltag (Freitag, 23. August 2024, 19 Uhr) Dynamo Dresden (H)

4. Spieltag (Samstag, 31. August 2024, 14 Uhr) Aachen (A)

5. Spieltag (Sonntag, 15. September 2024, 13:30 Uhr) Bielefeld (H)

6. Spieltag (Freitag, 20. September 2024, 19 Uhr) Unterhaching (A)

7. Spieltag (Dienstag, 24. September 2024, 19 Uhr) Wiesbaden (H)

8. Spieltag (Samstag, 28. September 2024, 14 Uhr) Köln (A)

pm/SpiO