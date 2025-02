Handball | Bundesliga Sachsen Zwickau: Ein prominenter Neuzugang und der gebannte Blick nach Leverkusen Stand: 25.02.2025 10:03 Uhr

Mitten im Abstiegskampf ist dem BSV Sachsen Zwickau mit der Verpflichtung der 23-fachen DHB-Auswahlspielerin Silje Brons Petersen ein kleiner Transfercoup gelungen. Gleichzeitig wecken die Finanzsorgen bei einem direkten Abstiegskonkurrenten Hoffnungen auf den vorzeitigen Klassenerhalt.

Sie wird zwar erst in der kommenden Saison für den BSV Sachsen Zwickau auflaufen, mit ihrer Verpflichtung lässt der Handball-Bundesligist aber bereits jetzt aufhorchen. Wie der Verein am Montag (24. Februar) mitteilte, wurde mit Silje Brons Petersen der erste Neuzugang für die Saison 2025/25 perfekt gemacht. Die 30 Jahre alte Rückraumspielerin wechselt vom dänischen Erstligisten EH Aalborg nach Westsachsen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027.

"Die Verpflichtung von Silje ist für den Verein besonders wichtig. Wir merken gerade in dieser Saison, dass wir in der Spielführung dringend eine Spielerin benötigen, die diese Mannschaft führt", ließ sich BSV-Trainer Norman Rentsch in einer Pressemitteilung zitieren: "Unser Spielaufbau benötigt mehr Stabilität und Spielintelligenz. Diesen Part kann und wird Silje übernehmen."

23 Länderspiele im DHB-Trikot

Petersen ist in Deutschland keine Unbekannte. Zwischen 2016 und 2020 spielte sie bei der HSG Blomberg-Lippe, im Anschluss folgten zwei Jahre bei der TuS Metzingen, ehe es sie über die Stationen Kopenhagen und Salerno (Italien) zu Aalborg zog. Seit November 2021 besitzt die gebürtige Dänin zudem die deutsche Staatsbürgerschaft, für die DHB-Auswahl stand sie bei der Weltmeisterschaft 2021 und der Europameisterschaft 2022 auf der Platte. Insgesamt bringt sie es auf 23 Spiele, in denen ihr 23 Treffer gelangen.

BSV-Trainer Norman Rentsch freut sich auf einen erfahrenen Neuzugang.

Für den BSV sei es "eine riesige Sache, dass sich eine Spielerin mit dieser Vita unserem Projekt anschließt", frohlockte Rentsch. Petersen selbst "glaube fest daran, dass ich mit meiner Erfahrung und meinen Fähigkeiten dabei helfen kann, die Ziele zu erreichen, die sich der Verein gesteckt hat."

Sachsen Zwickau winkt Klassenerhalt am grünen Tisch

Das primäre Ziel lautet in dieser Saison Klassenerhalt und ist bislang alles andere als gesichert. Sachsen Zwickau ist aktuell Tabellenvorletzter, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt vier Punkte. Zwar hat der BSV noch zwei Spiele in der Hinterhand, die jüngsten Resultate stimmen aber nicht gerade hoffnungsvoll. Erst am vergangenen Samstag setzte es eine deutliche 27:35-Niederlage beim direkten Abstiegskonkurrenten Neckarsulm.

Stand jetzt müssten die Zwickauerinnen in die Relegation, in der die Plätze neun bis zwölf den einzigen Absteiger in dieser Saison ausspielen. Allerdings könnte das Thema auch schon vorzeitig am grünen Tisch entschieden werden. Grund ist die wirtschaftliche Situation beim noch punktlosen Schlusslicht Bayer Leverkusen. Erst am vergangenen Dienstag trat der bisherige Abteilungsleiter und ehemalige Weltklasse-Torhüter Andreas Thiel nach "zermürbenden Wochen und Monaten" von seinem Amt zurück. Dem Verein fehlen offenbar die finanziellen Mittel für eine weitere Saison in der Bundesliga.

Bayer Leverkusen ist nach 17 Spielen immer noch punktlos. Auch gegen Sachsen Zwickau setzte es im Januar eine knappe Niederlage.

Lizenzunterlagen zum 1. März fällig

"Das liegt in erster Linie an enorm gestiegenen Kosten, die der Spielbetrieb in der 1. Bundesliga mit sich bringt", erklärte Geschäftsführerin Anne Wingchen. "Der Etat, den wir als Gesamtverein weitergeben können, ist unverändert. Allerdings können damit die immer höher werdenden Ausgaben nicht mehr gedeckt werden. Wir werden mit aller Ruhe und Sorgfalt prüfen, welche Liga für die Abteilung zukünftig die richtige ist."

Laut Spielordnung der Handball-Bundesliga der Frauen müssen die Vereine bis zum Samstag (1. März) die erforderlichen Unterlagen für die Lizenz einreichen. Sollte Leverkusen keine Lizenz beantragen, stünde der Abstieg fest und Sachsen Zwickau wäre vorzeitig gerettet. Das würde auch die Planungssicherheit beim BSV erleichtern - und Silje Brons Petersen sicher nicht das einzige neue Gesicht in Zwickau bleiben.

