Handball | Bundesliga Sachsen Zwickau bleibt in der Bundesliga - Halle-Neustadt steigt ab Stand: 25.05.2024 21:17 Uhr

BSV Sachsen Zwickau rettet sich am letzten Spieltag, darf auch in der kommenden Saison in der Handball-Bundesliga spielen. Union Halle-Neustadt dagegen steigt ab, zeigte im letzten Saisonspiel eine desolate Leistung. Der Thüringer HC beendet die Saison auf Platz drei, verlor sein letztes Spiel gegen Metzingen knapp.

Halle-Neustadt verabschiedet sich mit deftiger Pleite

Die Handballerinnen von Union Halle-Neustadt müssen nach vier Spielzeiten die Bundesliga verlassen. Im letzten Saisonspiel gab es in eigener Halle gegen den VfL Oldenburg eine klare 24:37-Niederlage. Auch ein Sieg hätte nicht gereicht, da die direkte Konkurrenz aus Zwickau und Neckarsulm ihre Heimspiele erfolgreich gestalten konnte. "Das Spiel hat gezeigt, in welchem Zustand die Mannschaft ist. Ein Nichtzustand für die Bundesliga. Es lag daran, dass die Mannschaft sehr schlecht vorbereitet wurde und in der Saison zu wenig an Fitness, Schnelligkeit und Spritzigkeit gearbeitet hat. Wir gehen zu Recht zurück in die 2. Bundesliga", erklärte Präsident Bodo Meerheim.

Handball-Bundesliga Halle-Neustadt Wildcats - Oldenburg

Nur eine Viertelstunde fast auf Augenhöhe

Obwohl die Chance auf den Klassenerhalt nicht groß war, so wollten sich die Wildcats doch mit einer kämpferischen Leistung von ihren Fans verabschieden. Doch bis auf die siebenfache Torschützin Edita Nukovic hatte niemand im Trikot der Hallenserinnen in Halbzeit eins Bundesliga-Niveau. Neben vielen technischen Fehlern du man den Gast aus Oldenburg mit einem schwachen Abwehrverhalten zu leichten Toren ein. Bis zum 8:9 in der 17. Minute blieb es eng, dann zogen die Gäste davon. Zur Pause war beim 12:21 bereits alles gegen Halle gelaufen.

Edita Nukovic war mit sieben Toren die beste Werferin der Wildcats.

Auch nach dem Wechsel konnten die Wildcats nicht noch einmal die Krallen ausfahren. Oldenburg schaukelte die Partie locker runter, bei Halle gelangen zweitweise die einfachsten Dinge nicht mehr. So wuchs der Rückstand auf bis zu 15 Tore an. Klar ist, es wird einen Umbruch geben bei Halle-Neustadt. Jan-Henning Himborn, Sportdirektor und immer auch mal wieder Trainer, wechselt nach Blomberg-Lippe. Ein neuer Trainer wird noch gesucht.

Sachsen Zwickau hält die Klasse

Die Freude dürfte überwältigend sein in Sachsens viertgrößter Stadt, den die Frauen des BSV Sachsen Zwickau werden auch in der kommenden Saison in der 1. Handball-Bundesliga spielen. Im Abschlussspiel der Saison gegen die HSG Bad Wildungen Vipers gelang dem BSV in eigener Halle ein ungefährdeter 34:26 (22:9) Erfolg.

Nach Spielschluss: Jubel im BSV-Team.

Zwickau von Beginn an spielbestimmend

Die Ausgangslage war klar: Ein Sieg in eigener Halle gegen die bereits abgestiegenen Vipers und alle Abstiegssorgen wären vom Tisch. Und mit dieser Attitüde startetet die Handballerinnen des BSV auch in die Partie. Ein schneller 3:0-Lauf in den ersten Minuten sollten die Nerven aller Beteiligten beruhigen. Bereits Mitte der ersten Hälfte führten die Gastgeber 15:6 und zeigten eindrucksvoll, dass es für Bad Wildungen an diesem Abend nichts zu holen gab. In keiner Phase des Spiels hatten die Zuschauer in der Halle Sporthalle Neuplanitz das Gefühl, ihr Team könnte das Spiel noch aus der Hand geben.

Beste Werferinnen auf Seiten Zwickaus waren Rita Lakatos und Laila Ihlefeld mit jeweils sechs Treffern.

Thüringer HC kassiert knappe Niederlage gegen Metzingen

Der Thüringer HC hat das letzte Saisonspiel in heimischer Salza-Halle gegen TuS Metzingen knapp mit 28:29 verloren. Von Beginn an war es ein munteres Spiel, kein Team konnte sich groß absetzen. Folgerichtig ging es mit 13:13 in die Pause.

Nach Wiederanwurf das gleiche Bild, viele Tempogegenstöße, viele Abschlüsse. Doch die Ladies in Pink im Laufe des Spiels im Abschluss effizienter, die sich am Ende knapp durchsetzten. In der Tabelle änderte die Niederlage nichts mehr. Das Müller-Team bleibt auf Rang drei der Tabelle. Herausragend bei den Thüringerinnen war Johanna Reichert mit zwölf Treffern.

Johanna Reichert (Thueringer HC, 29) beim Wurf gegen Julia Behnke und Dagmara Nocun (bede TuS Metzingen)

spio