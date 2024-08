Fußball | Regionalliga RW Erfurt von den Frauen ausgebremst - Spiel gegen Babelsberg fällt aus Stand: 27.08.2024 12:02 Uhr

Zwangspause für Rot-Weiß Erfurt und den SV Babelsberg: Das für den 11. September geplante Duell unter Flutlicht ist abgesagt worden.

Eigentlich sollten Rot-Weiß Erfurt und der SV Babelsberg am 11. September im Steigerwald-Stadion die Klingen kreuzen, doch daraus wird nichts. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) gab am Dienstag (27. August) die Absetzung des Spiels bekannt.

Pokalspiel der Frauen hat Vorrang

Der Grund: Der Deutsche Fußballbund setzte für diesen Tag das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem 1. FFV Erfurt und Eintracht Frankfurt an. Die Pokal-Duelle sollten ursprünglich am Wochenende vom 6. bis 8. September über die Bühne gehen. Auf Nachfrage habe der DFB dem NOFV mitgeteilt, dass dieser Termin für die genannte Paarung nicht möglich sei, da die Frauen von Eintracht Frankfurt am Wochenende 7./8. September in der Champions League auswärts antreten müssen.

Ein neuer Termin für das Regionalliga-Duell zwischen Erfurt und Babelsberg soll zeitnah gefunden werden, so Spielleiter Wilfried Riemer. Zuletzt waren RWE (4:2-Sieg gegen den FSV Zwickau) und der SVB (3:2-Sieg in Chemnitz) siegreich.

SpiO/pm