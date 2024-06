Fußball | Regionalliga Routinier für die Defensive – Laurin von Piechowski unterschreibt beim 1. FC Lok Leipzig Stand: 12.06.2024 14:50 Uhr

Der Kader des 1. FC Lok Leipzig für die neue Regionalliga-Saison nimmt weiter Gestalt an. Sportdirektor Toni Wachsmuth überzeugte Defensivroutinier Laurin von Piechowski zu einem Wechsel nach Probstheida.

Laurin von Piechowski ist der sechste Neuzugang des 1. FC Lok Leipzig. Darüber informierten die Blau-Gelben am Mittwochnachmittag (12. Juni). Der 30 Jahre alte Innenverteidiger wechselt vom FC Homburg aus der Regionalliga Südwest zurück in den Osten. Der gebürtige Berliner war in der Vergangenheit bereits ür den SV Babelsberg und den Chemnitzer FC aktiv, ehe es ihn über Rödinghausen und Elversberg nach Homburg verschlagen hatte.

Wachsmuth: "Körperlich und im Spielaufbau stark"

"Ich freue mich riesig, für so einen traditionsreichen Verein wie den 1. FC Lok aufzulaufen und kann es kaum erwarten, mit der Arbeit anzufangen", ließ sich von Piechowski zitieren. Für Lok-Sportdirektor Toni Wachsmuth erfüllt der Routinier "sehr genau das Profil in der Innenverteidigung. Wir wollten an dieser Stelle einen körperlich starken und erfahrenen Innenverteidiger, der auch im Spielaufbau seine Stärken hat."

Von Piechowski, der in der Saison 2022/23 mit Elversberg die Drittliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga feierte, hat in seiner Karriere bis dato 191 Regionalliga- und 35 Drittliga-Einsättze absolviert. Allerdings kam er nach seiner späten Vertragsunterzeichnung in Homburg im Herbst 2023 verletzungsbedingt anschließend nur auf zehn Pflichtspiele. In Leipzig-Probstheida wagt der Defensivspezialist einen Neuanfang.

SpiO/pm