Fußball | Testspiele Remis für Lok, HFC und Erfurt, Chemnitz gewinnt zweistellig

Am gefährlich heißen Sonntagnachmittag haben sich vier mitteldeutsche Teams aus der dritten und vierten Liga in wenig aussagekräftigen Testspielen auf die neue Saison vorbereitet. Weder Lok Leipzig noch dem HFC gelang im direkten Duell ein Tor. Umsomehr Tore fielen im sächsischen Wüstenbrand, wo der Chemnitzer FC 14:1 gewann. Rot-Weiß Erfurt konnte gegen Schweinfurt nach langem Rückstand noch ausgleichen.

Schleppendes Remis zwischen Lok Leipzig und HFC

Im Duell zwischen Regionalligist Lok Leipzig und Drittligist Hallescher FC ist keinem Team ein Tor gelungen. Vor 1.505 Zuschauern endete die Partie der beiden befreundeten Vereine 0:0.

Beim Halleschen FC begannen die Neuzugänge Dominic Baumann, Tom Baumgart, Tim-Justin Dietrich, Besar Halimi, sowie Torhüter Sven Müller. Der australische Testspieler Dor Jok stand ebenfalls in der ersten Elf von Sreto Ristic. Auch Almedin Civa testete mit Jesse Sierck, Nico Rieger, Joe Löwe, Lukas Wilton und Melt Arslan etliche Neue. Bei 33 Grad auf einem von der Sonne geschundenen Rasen blieben Torchancen Mangelware. Einzig Baumann brachte etwas Torgefahr für die Saalestädter vor der Pause, in der es zwei Trinkpausen gab.

Im zweiten Durchgang rotierten beide Teams kräftig durch. Der eingewechselte Djamal Ziane hatte die beste Chance für die Gastgeber, doch setzte eine Heber über den Kasten. Die Hitze war das bestimmende Thema der Partie. Bereits im Vorfeld gab Lok bekannt, dass alle Fans ohne Mehrkosten unter der überdachten Tribüne Platz nehmen konnten. In Anbetracht eines torlosen Spiels wohl ein eher schwacher Trost.

Bei großer Hitze haben Lok Leipzig und der Hallsche FC im gut besuchten Bruno-Plache-Stadion mit Toren gegeizt.

Chemnitz gewinnt zweistellig in Wüstenbrand

Dem Regionalligisten Chemnitzer FC ist ein Tag nach dem nur knappen Testspiel-Sieg bei der BSG Chemie Kahla (1:0) diesmal ein Torfestival gegen den Kreisligisten Wüstenbrander SV gelungen. Die Himmelblauen gewannen das Spiel, was als Highlight des 875-jährigen Ortsjubiläums vom sächsischen Wüstenbrand angepriesen wurde, mit 14:1.

Drei Wochen vor dem Regionalliga-Saisonauftakt gegen Carl Zeiss Jena zeigte sich die Mannschaft von Christian Tiffert befreit, diszipliniert und torfreudig. Spieler des Spiels, dessen Wert man aufgrund der sengenden Hitze (34°C) und dem Klassenunterschied der beiden Mannschaften nicht überschätzen sollte, war der zur Halbzeit eingewechselte Nachwuchsstürmer Kingsley Alison Akindele. Nach anfänglicher Ladehemmung traf der erst 18-Jährige zwischen der 65. und 72. Minute gleich drei Mal.

Die weiteren elf Tore erzielten Smith (3.), Brando (5.), Pribanovic (17.), Mensah (34.), Ampadu (38.), Stark (68., 82., 85. & 89.), Müller (79.) und Wolter (87.). Für die Gäste erzielte Weinhold vor den hunderten enthusiastischen Zuschauern im Landkreis Zwickau spät den Ehrentreffer (83.).

Chemnitz' Stefan Pribanovic trifft zum 3:0 gegen Wüstenbrands Torhüter Paul Pech

Erfurt erschwitzt sich Remis gegen Schweinfurt

Auch in Erfurt war es am Sonntag-Nachmittag heiß, als der FC RWE den bayrischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt empfing. Die Thüringer mussten nach dem Schweinfurter Führungstor durch Adam Jabiri in der 30. Minute einem Rückstand hinterher laufen. Diese undankbare Aufgabe in der gnadenlose Sonne über dem Steigerwaldstadion gelang: Caniggia Elva belohnte die anstrengenden Bemühungen der Mannschaft von Fabian Gerber durch einen Kopfball in der 56. Minute und sorgte damit für den 1:1 Endstand.

