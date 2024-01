Fußball | Bundesliga RB Leipzigs Neuzugang Elmas fehlt beim Training Stand: 09.01.2024 16:06 Uhr

Am Dienstag (09.01.2024) wurde zum ersten Mal dieses Jahr in Leipzig trainiert, der bisher einzige Neuzugang von RB fehlte aber. Dagegen konnte Dani Olmo die Einheit komplett bewältigen und ist eine Option für Samstag.

Zwei Spieler fehlten am Dienstag (09.01.2024) beim ersten öffentlichen Training des Jahres in Leipzig: RBL-Neuzugang Elif Elmas und Angreifer Timo Werner. Wie der Verein im Vorfeld mitteilte, befand sich Elmas am Dienstag noch "in Italien, um letzte bürokratische Angelegenheiten zu klären". Der 24-Jährige, der für 23 Millionen Euro von der SSC Neapel verpflichtet worden war, wird am Mittwoch zurück in Leipzig erwartet und ist für den Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Frankfurt auf jeden Fall eine Option.

Außerdem nicht beim Training dabei war Leipzigs Stürmer Timo Werner. Der Nationalspieler soll von RBL verliehen werden und unterzog sich am Dienstag einem Medizincheck beim englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

Olmo an Bord - Orban trainiert individuell

Mindestens zum Kader gehören wird auch Dani Olmo, der seine Schultereckgelenksprengung auskuriert hat. Der spanische Nationalspieler absolvierte auch am Dienstag das komplette Training. Abwehrchef Willi Orban wird indes noch keine Option sein. Der mit einem Außenbandriss im Knie lange verletzte Kapitän trainierte individuell.

dpa/dh