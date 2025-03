Fußball | Bundesliga RB Leipzig vor Borussia Mönchengladbach - Macht Rose die 50 voll? Stand: 28.03.2025 12:56 Uhr

Eine Leseratte ist Marco Rose nicht, aber ein Top-Trainer: Am Samstag kann er ausgerechnet bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte in Gladbach seinen 50. Sieg als Trainer von RB Leipzig feiern. Der Druck ist nicht gerade klein.

Bücher sind ja so eine Sache. Die einen lesen einen "Schinken" nach dem anderen. Die anderen sind froh, wenn sie 20 Seiten schaffen. Zu Letzteren gehört Marco Rose. Leipzigs Cheftrainer erzählte bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) herzerfrischend über den nahezu ungelesenen Stapel auf seinem Nachttischschrank.

Rose und die Bücher: Bei Seite 25 ist meist Schluss

"Der Marco-Rose-Klassiker ist: 'Ich freu mich auf ein Buch, fange an zu lesen und meistens so bei Seite 25 endet das dann. So ein kleines Gummibuch, das du der Tochter in der Badewanne vorgelesen hast, das bräuchte ich'", scherzte der Ur-Leipziger, in dessen Heimatstadt gerade die Buchmesse läuft. Er bewundere Leute, die Wälzer mit 300 Seiten durchlesen, verliere aber selbst dabei die Geduld und die Nerven. "Vielleicht hat mich auch noch kein Buch so richtig gepackt. Ich bin keine Leseratte, das muss ich zugeben", sagte Rose und schob lachend hinterher: "Auf der Buchmesse gibt es doch auch Vorlesungen. Das wäre was für mich."

Es ist die Lockerheit, die Rose in einer schwierigen Saisonphase auszeichnet und menscheln lässt. RB steht vor einer intensiven Woche. In der Bundesliga geht es um den vierten Platz und die Champions League, im Pokal am Mittwoch beim VfB Stuttgart um das Finale. Eine Priorisierung gibt es nicht. "Wir wollen einen Titel holen und wir wollen in die Champions League. Da gibt es keine Unterscheidung", macht Rose klar.

RB braucht PS auf dem Platz - Schlager fehlt länger

Gemeinsam mit dem Trainerteam müsse man die Spieler finden, die am Samstag die meiste Dynamik und Power auf den Platz bringen. "Im Hinterkopf musst du trotzdem haben, dass die Woche sehr knackig wird und solltest schon vorausdenken, um dann nicht zu sagen: 'Oh, hätten wir mal. Der ist gar nicht belastet und der ist oben drüber.'"

Im Saisonendspurt wird Xaver Schlager, der sich bei der Nationalmannschaft eine Muskelverletzung zuzog, nicht helfen können. Sauer auf die Österreicher ist Rose aber nicht. "Da gibt es keinen Vorwurf. Wir alle haben uns den Druck gemacht, ihn auf den Platz zu bekommen. Wir waren nicht verantwortungslos und die Idee zur Nationalmannschaft zu gehen, war goldrichtig. Wir würden die Entscheidung genauso wieder treffen."

Es klang allerdings nicht so, als würde Schlager in dieser Saison noch einmal auf den Rasen zurückkehren. Nicht, weil die Verletzung so dramatisch ist, sondern aus Vorsicht vor der Zukunft. "Er hat jetzt eine sehr lange Ausfallzeit und will noch einige Jahre auf Top-Niveau spielen. Das Wichtigste ist jetzt, dass er richtig fit wird." Schlager hat noch ein Jahr Vertrag. RB würde gern verlängern. Die Gespräche laufen.

Wer ist frisch? Wer ist dynamisch bei RB Leipzig?

Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Apropos Gespräche. Gesprächsstoff gibt es für Rose in Gladbach reichlich. Er reist zurück an seine alte Wirkungsstätte und zu dem Verein, bei dem er 2019 seinen ersten Sieg als Bundesliga-Trainer feierte. 49 Mal hat Rose nun bereits mit RB in der ersten Liga gewonnen - die 50 kann er ausgerechnet gegen die "Fohlen" perfekt machen.

Dabei erwartet der 48-Jährige ein hartes Stück Arbeit. "Gladbach hat an Stabilität gewonnen, verteidigt kompakt und fleißig. Es ist nicht leicht, zu Torchancen zu kommen." Dass mit Tim Kleindienst der beste Torjäger der Borussia gesperrt fehlt, wollte Rose nicht überbewerten: "Sie haben Waffen in der Offensive - nicht nur Kleindienst."

Seine Mannschaft werde gewappnet sein und habe das Selbstvertrauen. "Wir sollten es nur über 90 Minuten auf den Platz bringen. Das ist die Lehre aus dem Dortmund-Spiel", so Rose.

Sanny Stephan