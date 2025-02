Fußball | Bundesliga RB Leipzig verurteilt rassistische Kommentare gegen Openda Stand: 11.02.2025 13:35 Uhr

Nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli wurde RB Leipzigs Stürmer Lois Openda in den sozialen Netzwerken rassistisch beschimpft worden. Der Bundesligist reagierte am Dienstag mit einem eindeutigen Statement.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat rassistische Kommentare gegen Stürmer Lois Openda "aufs Schärfste" verurteilt. In einer Mitteilung am Dienstag stellte sich der Klub "zu 100 Prozent" hinter seinen Stürmer, der nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:0) am Sonntag Opfer von rassistischer Hetze in den Sozialen Netzwerken geworden war.

"Die rassistischen Beleidigungen und Anfeindungen gegen Lois Openda widern uns an, machen wütend und traurig zugleich", hieß es in der Mitteilung der Leipziger: "Wir verurteilen Rassismus und menschenverachtendes Verhalten aufs Schärfste, Lois hat die volle Unterstützung des Klubs, gemeinsam kämpfen wir gegen jegliche Form von Diskriminierung."

Openda, Belgier mit marokkanischen Wurzeln, erhielt in den sozialen Medien Droh- und Hassnachrichten und ging an die Öffentlichkeit. Der 24-Jährige veröffentlichte auf seinem Instagram-Kanal diverese Nachrichten. Vornehmlich in Englisch und Französisch wird Openda beleidigt. Openda reagierte mit weinenden Emojis und schrieb dazu, dass ihn niemand zwingen werde, seine Träume oder Ziele im Leben aufzugeben. "Und noch weniger diese Rassisten, die sich hinter einer Leinwand verstecken. Und dann bin ich stolz, SCHWARZ zu sein", so Openda.

