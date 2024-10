Fußball | Champions League RB Leipzig verliert Spektakel gegen Juventus Turin Stand: 02.10.2024 23:50 Uhr

Fünf Tore, eine Rote Karte, drei Pfostentreffer und viele weitere Großchancen: RB Leipzig und Juventus Turin haben sich einen grandiosen Champions-League-Fight geliefert. Mit dezimierten, aber am Ende glücklichen Gästen.

17 RB Leipzig Juve Turin Enttäuschung enttäuscht Frust DSC_6531

RB Leipzig hat am Mittwochabend in der Champions League seine zweite Niederlage kassiert. Xavi & Co. unterlagen Juventus Turin trotz zweimaliger Führung und personeller Überzahl zu Hause mit 2:3 (1:0). Benjamin Sesko hatte inder zeitweise wilden Partie das 1:0 (30.) und per Handelfmeter auch das 2:1 (65.) erzielt. Für die Gäste trafen Dusan Vlahovic (50./68.) und der früh eingewechselte Francisco Conceicao (83.).

Das entscheidende Tor durch Conceicao.

RBL kontert zur Führung

Die erste Halbzeit begann ungewöhnlich, nämlich mit zwei frühen Turiner Wechseln durch Verletzungen. Bereits nach 12 Minuten waren Kapitän Bremer und Gonzalez raus. Das beeindruckte deren Teamkameraden gar nicht. Sie spielten kombinationssicher, griffen immer wieder blitzartig an. RB hielt dagegen, setzte auf sein Umschaltspiel. In der 30. Minute dann die aufregendste Szene der ersten Häfte: Turins Fagioli zog aus 16 m ab, Keeper Gulacsi rettete mit einem Reflex und leitete damit einen Konter ein, der zum 1:0 führte: Openda chipte letztlich diagonal zu Sesko, der den Ball 10 m vor dem Kasten runterpflückte und dann einschoss - Traumtor!

Peter Gulacsi verhinderte das 0:1.

Zwei Mal Videobeweis

Traumhaft, zumindest aus neutraler Sicht, ging es nach der Pause weiter. Turin machte sofort Druck, traf den Pfosten (Koopmeiners/49.) und zum verdienten 1:1 (50.). Auf der anderen Seite knallte Openda den Ball an den Pfosten (53.). Dann stand der Schiri im Mittelpunkt, der zwei Mal per Videobeweis entschied: Erst zeigte er Juve-Keeper Di Gregorio wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte (59.), nach dem folgenden Freistoß entschied er dann auf Handelfmeter für RB - Sesko verwandelte sicher (65.). In Unterzahl schlug Juve aber umgehend zurück, und das mit einem Vahovic-Schlenzer aus 16 m (68.).

Sesko trifft vom Punkt.

RB drückt, Juve trifft

Mit dem 2:2 wollten sich die Leipziger natürlich nicht zufriedengeben und starteten bis in die neunminütige Nachspelzeit einen gefährlichen Angriff nach dem nächsten. Dabei traf Openda ein zweites Mal den Pfosten (71.). Beste Chancen hatten auch Xavi (77.), Nusa (80.) wieder Openda (86.), Sesko (90.+4), Silva (90.+5) und Orban (90.+9.). Aber das Siegtor erzielte die alles andere als passive "alte Dame" aus Turin: Conceicao tunnelte rechts im Strafraum erst David Raum und schoss dann zum 3:2 ein (83.).

Lois Openda war gut drauf, beim Abschluss aber glüücklos.

Stimmen zum Spiel

Sven Kups