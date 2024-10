Nach La-Liga-Derby Real und Atlético patzen in der Königsklasse Stand: 02.10.2024 23:23 Uhr

Nach dem hochemotionalen 1:1 im La-Liga-Derby haben Titelverteidiger Real Madrid und Stadtrivale Atlético in der Champions League überraschend schwer gepatzt.

Der spanische Topklub um Nationalverteidiger Antonio Rüdiger verlor am 2. Spieltag bei OSC Lille mit 0:1 (0:1) und kassierte die erste Pflichtspiel-Niederlage seit Januar. Real empfängt am nächsten Spieltag in einer Neuauflage des Finalspiels der Vorsaison am 22. Oktober Borussia Dortmund.

Der Kanadier Jonathan David brachte die Gastgeber aus dem Norden Frankreichs mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Auch die Einwechslung von Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach 57 Minuten half den "Königlichen" nicht.

Benfica siegt mit Joker Beste

Benfica Lissabon bezwang mit einem guten Joker Jan-Niklas Beste Atlético Madrid und Coach Diego Simeone deutlich mit 4:0 (1:0) und bleibt in der neuen Champions-League-Saison ungeschlagen.

Kerem Aktürkoglu (13.) brachte die Portugiesen in der ersten Halbzeit in Führung. Nach dem Elfmetertor von Angel Dí Maria (52.) zum 2:0 kippte das bis dahin ausgeglichene Geschehen komplett auf die Seite von Befica. Alexander Bah (75.) und Orkun Kokcu (84.) trafen zum Endstand.

Tzolis schießt Brügge zum Sieg, auch Liverpool jubelt

Die AS Monaco kam nach dem Auftakt-Coup gegen den FC Barcelona (2:1) bei Dinamo Zagreb nur zu einem 2:2 (0:1). Der FC Brügge siegte durch einen Treffer des früheren Düsseldorfer Christos Tzolis bei Sturm Graz (23.).

Für den FC Liverpool gab es im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Gegen den italienischen Klub FC Bologna kam das frühere Team von Trainer Jürgen Klopp zu einem 2:0 (1:0). Der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (11.) und Torjäger Mohamed Salah (75.) trafen. Bologna besaß allerdings zahlreiche Top-Gelegenheiten. Die "Reds" gastieren im nächsten Match am 23. Oktober bei RB Leipzig.

Bergamo schlägt Donezk auf Schalke

In der frühen Session hatte Atalanta Bergamo mit Leverkusen-Schreck Ademola Lookman dem ukrainischen Klub Schachtar Donezk in dessen ersten Champions-League-"Heimspiel" im Stadion des FC Schalke 04 keine Chance gelassen.

Ademola Lookman von Atalanta Bergamo jubelt nach einem Treffer gegen Schachtar Donezk

Lookman führte den Europa-League-Sieger mit einem Treffer und einer Vorlage zu einem hochverdienten 3:0 (2:0)-Erfolg. Der Ex-Leipziger Lookman, der im vergangenen Finale der Europa League gegen Bayer Leverkusen alle Tore bei Bergamos 3:0 erzielte, bereitete das 1:0 durch Berat Djimsiti vor (27. Minute).

Kurz vor der Pause erzielte er nach Zuspiel des früheren Schalkers Sead Kolasinac den zweiten Treffer. Raoul Bellanova erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 3:0 (48.).

Wellenreuther hält Sieg gegen Girona fest

Feyenoord Rotterdam kam auch dank des deutschen Torhüters Timon Wellenreuther zu einem 3:2 (2:1) beim spanischen Champions-League-Neuling FC Girona. Wellenreuther konnte einen Elfmeter von Bojan Miovski parieren (67.).

Auch Gironas Keeper Paulo Gazzaniga hielt einen Strafstoß von Rotterdams Ayase Ueda (36.). Der Tscheche Ladislav Krejčí traf per Eigentor zum 3:2-Sieg der Niederländer.