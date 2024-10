Enttäuschender Auftritt in England Neuer-Ausflug missglückt - Bayern stolpern bei Aston Villa Stand: 03.10.2024 08:11 Uhr

Eine unglückliche Aktion von Manuel Neuer und seiner Hintermannschaft hat dem neuen Coach Vincent Kompany die erste Niederlage mit Bayern München eingebracht. Bei Aston Villa enttäuschte der Rekordmeister. Die Partie am Mittwoch im Villa Park in Birmingham endete 1:0.

Vier Tage nach dem starken Auftritt der Münchner gegen Meister Leverkusen (1:1) enttäuschte der deutsche Rekordmeister gegen defensiv eingestellte Engländer und ließ das in der Bundesliga gezeigte Selbstverständnis stark vermissen. Den Siegtreffer der Engländer erzielte Jhon Duran mit einem Heber über Bayern- Keeper Manuel Neuer.

München rutschte nach diesem zweiten Spiel ins Mittelfeld der Tabelle ab. Für die Engländer war es der zweite Auftritt in der Champions League überhaupt.

Kimmich nimmt Neuer in Schutz: "Profitieren oft"

"Wir haben generell nicht zu 100 Prozent unser Spiel umgesetzt und einen Tick zu viele Fehler gemacht" , sagte Joshua Kimmich bei DAZN, "nach vorne war nicht alles perfekt, aber wir hatte einige sehr gute Chancen, und die waren hundertprozentig."

Kritik an Neuer, der bei der entscheidenden Szene zunächst - wie so häufig - weit aus dem Tor gekommen war und dadurch den über ihn hinweg gespielten Ball nicht mehr halten konnte, wollte Kimmich keine üben: "Wir profitieren oft davon, dass er so hoch steht. Dementsprechend machen wir ihm da keine Vorwürfe."

Kompany sagte: "Wir müssen es immer objektiv betrachten. Wir haben in den letzten drei oder vier Spielen vielleicht acht Chancen gegen uns bekommen. Nur acht in drei oder vier Spielen. Das heißt, dass die Jungs es gut machen." Und zur Belastungssteuerung für seine Spieler, weswegen der Belgier zuerst auf Jamal Musiala verzichtete, sagte der Trainer: "Die Hauptsache für mich ist, dass wir keine Verletzungen haben. Wenn wir diese Spieler und diese Bank haben, werden wir in den Spielen immer etwas Gutes machen. Ich habe dieses Vertrauen in die Mannschaft und in die Spieler, aber sie müssen fit sein."

FC Bayern: Musiala nicht von Beginn an

Wie erwähnt, verschaffte Kompany seinem Musterschüler Musiala zu Beginn des Spiel in England eine Pause: Stattdessen stand Kingsley Coman von Beginn auf dem Spielfeld, hinten rechts verteidigte Konrad Laimer für Raphael Guerreiro.

Die Bayern begannen vom Anpfiff an druckvoll und holten bereits nach 70 Sekunden die erste Ecke heraus. Allerdings: Der zweimalige Welttorhüter Emiliano Martinez im Kasten von Villa hatte mit dieser und - um es vorweg zu nehmen - mit allen neun weiteren Eckbällen der Bayern keinerlei Probleme.

Trotz großer Spielanteile entwickelte sich bei den Bayern aber keine Torgefahr. Dagegen befreite sich Aston Villa, trainiert vom Basken Unai Emery, von dem Druck der Münchner und erarbeitete sich mehr und mehr Spielanteile.

Watkins-Chance weckt Aston Villa auf

Der englische Nationalspieler Ollie Watkins zeigte dann schnell nach einer Flanke von links von Lucas Digne, dass die Mannschaft aus Birmingham gegen die Bayern sehr wohl mitspielen wollte: Watkins setzte sich im Kopfball rustikal gegen Minjae Kim durch, köpfte aber über das Tor der Gäste aus Deutschland. Doch spätestens mit dieser ersten Torchance der Hausherren hatten die Bayern ihren roten Faden verloren.

Und prompt jubelten die Villa-Anhänger frenetisch - fast so wie damals 1982, als Aston Villa im Finale der Europapokals der Landesmeister die Bayern mit 1:0 geschlagen hatte: Nach einer gelben Karte gegen Dayot Upamecano konnte Digne erneut von links flanken.

Die Bayern-Hintermannschaft verlor völlig die Orientierung, der aufgerückte Villa-Innenverteidiger Pau Torres war zur Stelle und drückte den Ball von rechts aus kurzer Distanz über die Linie. Während der Villa Park feierte, wurde der Treffer im Hintergrund überprüft - und den Engländern wegen Abseits in der Entstehung aberkannt (23.).

Nach einer halben Stunde hatten sich die Bayern wieder halbwegs gefangen: Aleksandar Pavlovic bediente Serge Gnabry mustergültig, doch statt den freien Kane anzuspielen, probierte es Gnabry selbst, scheiterte - und Kane kochte. Später probierte es Michael Olise aus der Distanz, doch der hünenhafte Martinez griff über und lenkte den Ball über die Latte. Als der rumänische Schiedsrichter zur Pause pfiff, war klar: Bayerns Offensivabteilung braucht Jamal Musiala.

Musiala zur zweiten Hälfte im Spiel

Kompany brachte den genialen Mittelfeldmann zum zweiten Spielabschnitt - und wieder begannen die Münchner mit viel Dominanz. Aber erneut verteidigte die englische Mannschaft konsequent. Die Bayern waren trotz 68 Prozent Ballbesitz indes ziemlich weit entfernt vom Führungstreffer.

Tief im zweiten Abschnitt dann die Ernüchterung für München: Die "Lions" spielten schnell nach vorne, Pau Torres schickte Duran auf die Reise. Der Kolumbianer sah, dass Manuel Neuer viel zu weit vor seinem Strafraum stand und überwand den Keeper mit einem präzisen Schuss aus etwa 30 Metern.

Neuer lief dem Ball hinterher, war aber chancenlos. Mit den etwa 48.000 Villa-Fans jubelte auch der britische Prinz William sehr ausgelassen, dessen Lieblings-Verein der "AVFC" ist.

Bayern mit Schluss-Attacke

München warf in der Schlussphase alles nach vorne, Kompany wechselte Mathys Tel, Leon Goretzka und Thomas Müller ein. Aber als erneut Martinez in der Nachspielzeit gegen Gnabry parierte, und der an diesem Abend indisponierte Harry Kane mit einem Freistoß scheiterte, war die erste Bayern-Niederlage unter dem neuen Coach Vincent Kompany perfekt.