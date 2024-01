Fußball | Testspiel RB Leipzig schlägt St. Gallen glanzlos - Timo Werner vor erneutem Wechsel auf die Insel Stand: 06.01.2024 17:07 Uhr

Ohne Stürmer Timo Werner hat RB Leipzig das Testspiel gegen den FC St. Gallen glanzlos mit 1:0 (1:0) gewonnen. Der 27-Jährige, der kurz vor einer Leihe zu Tottenham Hotspur steht, trainierte auf einem Nebenplatz des Centro de Futbol im La Manga Club, wo sich die Leipziger im Trainingslager befinden.

Xaver Schlager (24, RB Leipzig) nach seinem Treffer zum 1:0 jubelt mit den Teamkollegen.

Schlager trifft zum Sieg

Leipzig begann mit einem Blitzstart. Xaver Schlager (3. Minute) traf nach flach ausgeführter Ecke von Xavi Simons von der linken Seite früh. Doch danach gaben die Leipziger die Kontrolle in den ersten 45 Minuten aus der Hand. Der Schweizer Tabellenzweite war dominanter und kombinierte sicherer. Bei Chima Okorojis Pfostenschuss war RB im Glück (36.). Ohne die noch geschonten Dani Olmo und Eljif Elmas konterte RB zu hektisch und unpräzise. In der zweiten Hälfte wechselte RB nahezu komplett durch und dominierte nun wieder die Partie.

Medien: Werner vor Wechsel zu Tottenham

Nationalspieler Timo Werner steht derweil vor einem überraschenden Wechsel. Der 27-Jährige soll von RB Leipzig für ein halbes Jahr an Tottenham Hotspur verliehen werden. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten, aber noch nicht in der finalen Phase. Details wie eine Kaufoption sind noch zu klären. Zuerst hatte Sky darüber berichtet. In Leipzig war man zuletzt davon ausgegangen, dass der Stürmer im Winter nicht wechselt. Mittlerweile bestätigte der Verein die Verhandlungen mit einem anderen Verein. Durch einen möglichen Transfer erhofft sich Werner mehr Spielzeit und dadurch bessere Chancen auf eine Teilnahme an der Heim-EM in diesem Jahr. In Leipzig hat er seinen Stammplatz verloren, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.

dpa