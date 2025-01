Fußball | Champions League RB Leipzig holt sich gegen Lissabon "gute Laune" für Leverkusen Stand: 23.01.2025 08:49 Uhr

Sportlich wertlos, aber dennoch nicht sinnlos war er, dieser Sieg von RB Leipzig in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Denn am Samstag kommt es zum viel wichtigeren Bundesliga-Spiel gegen Leverkusen. Für die Partie gegen den Meister kündigte RBL-Abwehrspieler David Raum schonmal "Drecksackfußball" an.

Für Matchwinner Yussuf Poulsen macht der "Sieg etwas mit dem Kopf und mit der Laune". Das 2:1 am Mittwochabend (22. Januar 2025) in der Champions League gegen Sporting Lissabon sei daher trotz des längst besiegelten Ausscheidens "gut fürs Gefühl" gewesen. Für Abwehrspieler David Raum war der hart erkämpfte erste Dreier der Champions-League-Saison sogar "der nächste Schritt, so ein Spiel zu ziehen."

Raum: "Du schläfst anders"

Der Erfolg gegen die Portugiesen hat für die Rasenballsportler vor allem Bedeutung, blickt man auf die Bundesliga-Spiele, die der sportlich wichtigere Rahmen für dieses Champions-League-Duell waren und sind. Schließlich gab das Team von RBL-Coach Marco Rose am vergangenen Samstag noch eine 3:0-Führung gegen Bundesliga-Schlusslicht Bochum aus der Hand. Und schließlich empfangen die Leipziger am kommenden Samstag den Meister und Bundesliga-Zweiten Bayer Leverkusen.

Rose: "Viele Dinge, die man als Trainer sehen will"

"In so einer Woche ist es brutal wichtig, gewonnen zu haben. Du gehst anders ins Bett. Du schläfst anders. Du hast andere Trainingstage vor dir", weiß der lange verletzte Nationalspieler David Raum. Sein Coach Marco Rose, der vor dem Lissabon-Spiel seinen anhaltenden Frust über das 3:3 in Bochum deutlich gemacht hatte, schickte bereits versöhnliche Töne an die Mannschaft: "Wir haben den Sieg leidenschaftlich zu Ende verteidigt. Da waren viele Dinge, die man als Trainer sehen will."

Zwei verschiedene Halbzeiten

Der Coach sah wie die nur 33.000 Zuschauer in der Leipziger Arena zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten Hälfte war RB wach, lief viel, konnte mit einer Quote von 83 Prozent gewonnener Zweikämpfe glänzen. Und erzielte zwei Tore (19./32.), von denen allerdings ein Treffer wegen knapper Abseitsstellung nicht zählte (32.). Nach der Pause sankt die Quote erfolgreicher Pässe, die Zweikampfquote, Lissabon kam zu zehn Torabschlüssen. Die Gäste glichen zum 1:1 aus (75.).

Doch RB bracht nach dem 1:1 nicht ein. Anders als in der Bundesliga zuletzt in Stuttgart und Bochum, wo das Rose-Team nach Führung noch verlor oder Remis spielte. Für Rose vielleicht die wichtigste Erkenntnis des Spiels: "Wir haben früh auf den Ausgleich reagiert. Das ist ja auch ein Thema. Wir sind drangeblieben."

Poulsen: "Wissen, wie man Leverkusen besiegt"

Und das könnte Hoffnung für das Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Leverkusen machen. "Da müssen wir unsere beste Leistung abrufen", weiß Poulsen, der zudem positiv auf das Duell vorausschaut: "Wir haben Leverkusen schon einmal geschlagen. Wir wissen, wie das geht." Im August feierten die Leipziger beim Meister einen 3:2-Erfolg. Es war die einzige Leverkusen-Niederlage der bisherigen Saison und saisonübergreifend die einzige Bundesliga-Niederlage in 52 Spielen.

Raum: "Drecksackfußball" gegen Leverkusen

Abspielfehler im Spielaufbau wie Mittwochabend gegen Lissabon sollten die Leipziger gegen Leverkusen aber vermeiden. Das Team von Bayer-Coach Xavi Alonso dürfte nach der 1:2-Niederlage von Dienstag bei Atletico Madrid zudem mit einigem Frust anreisen. Der Leverkusener Niederlage kann Leipzigs Defensivmann Raum einiges abgewinnen für das eigene Spiel am Samstag: "Leverkusen hat erfahren, was richtiger Drecksackfußball ist." Und das solle sich RB abschauen: "Natürlich Drecksackfußball, ich bin immer ein Fan davon. Schön spielen können wir alle. Topspiele gewinnt man über den Kopf und den Willen."

Und Poulsen lieferte dafür besten Anschauungsunterricht: Sein Flipper-Stolper-Joker-Tor mit der Fußspitze war nicht schön, aber schön erkämpft. Und das, so sagte der Däne nach dem Spiel "macht viel für die Laune in der Mannschaft."

Dirk Hofmeister