Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Angeliño wechselt endgültig zu AS Rom

RB Leipzig lässt Abwehrspieler Angeliño ziehen. Der Spanier, der in den letzten beiden Saisons verliehen war, wechselt endgültig nach Italien. Die Roma zahlt eine einstellige Millionensumme.

Die AS Rom zieht die Kaufoption für den bisher ausgliehenen Angeliño. Der 27-Jährige, der in Leipzig einen Vertrag bis zum Sommer 2025 hatte, wechselt von RB für die vorher vereinbarte Summe über fünf Millionen Euro endgültig in die Ewige Stadt. Dies gaben die Italiener am Freitag (31. Mai 2024) bekannt.

Nach drei Leihen jetzt die Ablöse für Angelino

Insgesamt kam der Außenverteidiger für RB auf 100 Pflichtspieleinsätze, gewann mit den Messestädtern 2022 den DFB-Pokal. Doch seit dem Sommer danach gingen Angelino und RB getrennte Wege: Es folgte zunächst eine Leihe nach Hoffenheim und im Anschluss zu Galatasaray Istanbul. Beim türkischen Rekordmeister konnte sich der Linksfuß nicht durchsetzen, weswegen er im Januar 2024 weiter in die Serie A zur Roma zog.

Dort lief es besser als am Bosporus, es folgten 16 von 16 möglichen Ligaspielen und der Einzug ins Europa-League-Halbfinale, wo erst gegen Bayer Leverkusen Schluss war. Grund genug für die AS, nun die Option zu ziehen. RB Leipzig kassiert damit in diesem Sommer die erste Ablöse, nachdem der Geldsegen für Timo Werner aus London einstweilen verwehrt blieb.

Poulsen bei EM dabei

Gute Nachrichten gab es am Donnerstag auch für RB-Routinier Yussuf Poulsen. Der Angreifer wurde wie erwartet in den dänischen Kader für die EM in Deutschland nominiert. In Gruppe C treffen die Skandinavier auf Slowenien, England und Serbien.

