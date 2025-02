Fußball | Bundesliga RB-Kapitän Orban fehlt zum Auftakt – Nedeljkovic schwärmt und hat viel vor Stand: 18.02.2025 09:06 Uhr

Während Kapitän Willi Orban zum Wochenauftakt auf dem Trainingsplatz fehlt, steht Winterneuzugang Kosta Nedeljkovic im Fokus. Der 19-jährige Serbe schwärmt von seinem neuen Klub und der Bundesliga.

Nach seiner Rotsperre beim torlosen Spiel in Augsburg fehlte RB Leipzigs Kapitän Willi Orban auch am Montag (17. Februar) beim Wochenauftakt im öffentlichen Training. Der Abwehrchef trainierte wie Lukas Klostermann und phasenweise auch Yussuf Poulsen individuell in der RB-Trainingsakademie. Laut Verein nur aus Gründen der Belastungssteuerung vor dem nächsten Bundesligaspiel an diesem Sonntag (23. Februar, 15:30 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker) gegen den Tabellen-16. 1. FC Heidenheim.

Kosta Nedeljkovic beim RB-Montagstraining am Cottaweg.

Nedeljkovic machen Minusgrade nichts aus

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fielen den rund 800 Fans derweil vor allem die RB-Profis El Chadaille Bitshiabu und Kosta Nedeljkovic auf, denn beide liefen in kurzen Hosen auf. Der sprintgewaltige Winterneuzugang kam beim jüngsten 0:0 in Augsburg auch zu seinem Pflichtspieldebüt, als er in der 82. Minute für Ridle Baku eingewechselt wurde. "Das Ergebnis war nicht gut für uns, aber wir spielten gut. Ich hatte sogar eine Chance in der 92. Minute", sagte Nedeljkovic, dessen Kopfball an die Querlatte ging.

Der 19 Jahre alte Serbe, der seine komplette Fußball-Ausbildung von der U15 bis zu den Profis bei Roter Stern Belgrad durchlebte, wurde vor zwei Wochen von Aston Villa ausgeliehen, wo er in der Hinrunde jedoch nur auf zehn Einsätze kam. In der Gruppenphase der Champions League stand der 1,84 Meter große Rechtsverteidiger Mitte Dezember 2024 beim 3:2-Sieg des Klubs aus Birmingham in Leipzig noch für 19 Minuten im Villa-Trikot auf dem Rasen.

"Speziell Junge Spieler können sich hier gut entwickeln"

Nach der "guten Erfahrung" bei Aston Villa will der serbische Jungnationalspieler nun bei RB den nächsten Schritt machen. "Das ist einer der besten Klubs in Deutschland und in ganz Europa, sie spielen in jeden Jahr Champions League. Speziell junge Spieler können sich hier gut zum nächsten Level entwickeln. Das ist sehr wichtig für mich und ich kann in einer der besten Ligen der Welt spielen", schwärmte Nedeljkovic.

dpa/SpiO