Fußball | Regionalliga Pronichev verlässt Erfurt und nimmt zweiten Anlauf in Cottbus Stand: 12.01.2024 11:30 Uhr

Mittelfeldspieler Maximilian Pronichev verlässt Rot-Weiß Erfurt und schließt sich Energie Cottbus an. Das bestätigten beide Klubs am Freitag (12. Januar). Bei den Lausitzern nimmt der 26-Jährige seinen zweiten Anlauf.

Maximilian Pronichev im Dress des FC Rot-Weiß Erfurt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt und Mittelfeldspieler Maximilian Pronichev gehen künftig getrennte Wege. Wie der Thüringer Regionalligist am Freitag (12. Januar) bekanntgab, wurde die Zusammenarbeit in beidseitigem Einvernehmen beendet. Bereits Ende November 2023 hatte der 26-Jährige bei RWE die Wechselfreigabe erhalten und kehrt nun zum Erfurter Ligakonkurrenten FC Energie Cottbus zurück. Für die Lausitzer war er bereits in der Saison 2021/22 aktiv, erzielte damals starke 15 Tore für Energie.

Leistungsbezogenen Vertrag in Cottbus

Der gebürtige Berliner kam im Sommer vom SV Horn an den Steigerwald. Ein Tor und fünf Vorlagen lieferte er in 17 Spielen im RWE-Trikot.

In Cottbus war Pronichev der Knipser vom Dienst.

Bei seinem erneuten Arbeitgeber Cottbus gab Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz in einer Pressemitteilung Einblick in den Verlauf des Wechsels. "Tatsächlich ist es so, dass die Initiative zur Rückkehr im ersten Step ein stückweit von Maxim selbst ausging. Dass Maxim hierbei bereit war, einen eher leistungsbezogenen Vertrag zu unterschrieben, das hat uns die Möglichkeit gegeben und in der Sache bestärkt, gemeinsam diesen zweiten Anlauf zu nehmen. Wir kennen seine sportlichen Qualitäten und diese möchten wir wieder in unser Offensivspiel transportieren.“

Pikantes am Rande: Am 27. Januar spielen Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus im Steigerwaldstadion die Partie des 19. Spieltages aus, da trifft Pronichev mit seinem neuen auf den alten Verein.

