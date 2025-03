Basketball | DBBL Playoff-Auftakt: MBC-Frauen ohne Chance bei Meister Alba Berlin Stand: 21.03.2025 23:41 Uhr

Die Basketball-Frauen des MBC Syntainics sind zum Start der Playoff-Serie bei Titelverteidiger Alba Berlin leer ausgegangen. Trainer Topal haderte mit der Leistung seines Teams, aber auch mit den Schiedsrichtern.

Die Basketballerinen des Syntainics MBC haben zum Auftakt der Playoffs bei Meister Alba Berlin klar mit 59:83 verloren. Damit steht es in der Serie Best-of-Five 0:1.

Nach dem ersten Viertel lagen die Sachsen-Anhalterinnen mit 17:21 hinten, zur Pause hieß es 32:41. Auch danach musste der Außenseiter die Stärke des Titelverteidigers akzeptieren. Das dritte Viertel ging glatt mit 11:23 weg, das Abschlussviertel endete 16:19. Das Team von Timur Topal war vor allem bei den Assists (6:19) und den Ballgewinnen (9:16) im Hintertreffen.

Berlins Deeshyra Thomas lässt sich auch von drei Hallenserinnen nicht aufhalten.

MBC-Trainer Topal sauer über Regelauslegung

Topal sprach bei SPORT IM OSTEN die seiner Meinung nach unterschiedliche Bewertung der Foulszenen an: "Was ich erstaunlich finde: Wenn Alba eine viel aggressivere Verteidigung spielt, dass sie jedes Mal gefühlt weniger Fouls haben als der Gegner. Das ist das erste Mal, dass ich etwas dazu sage. Weil irgendwann reicht es auch einfach. Wenn da jedes Mal eine Hand am Körper ist, und das nicht gepfiffen wird. Und bei uns beim kleinsten Kontakt ein Foul gepfiffen wird, dann frage ich mich, woher das kommt? Glückwunsch an Alba Berlin. Aber ich verstehe nicht, wie man das nicht abpfeifen kann."

Stach: "Energie hat ein bisschen gefehlt"

MBC-Aufbauspielerin Emma Stach sagte: "Bei uns hat heute ein bisschen die Energie gefehlt, vor allem in der ersten Halbzeit. Danach haben wir uns noch mal gefunden, aber ein Viertel reicht in den Playoffs nicht, gerade gegen Alba in der Sömmeringhalle. Aber das war jetzt das erste Spiel, und wir haben schon gezeigt, dass wir es besser können. Ich bin zuversichtlich, dass wir das anpassen können und dann am Sonntag auch mit einer anderen Intensität spielen."

In der Serie stehen zunächst zwei Auswärtsspiele an. Das nächste steigt am Sonntag. Der erste Heimauftritt ist dann am 28. März.

Spio