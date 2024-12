Langlauf | Weltcup Oberwiesenthalerin Hennig sagt Tour de Ski ab Stand: 25.12.2024 18:14 Uhr

Langläuferin Katharina Hennig hat den Start bei der Tour de Ski in Italien kurzfristig abgesagt. Die Olympiasiegerin aus Oberwiesenthal kämpft mit gesundheitlichen Problemen.

Für Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig ist die Hoffnung auf einen Podestplatz bereits vor dem Start der Tour de Ski geplatzt. Die 28 Jahre alte Oberwiesenthalerin sagte am Mittwoch ihre Teilnahme an der 19. Auflage des traditionellen Etappenrennens (28. Dezember bis 5. Januar) krankheitsbedingt ab.

Absage auch im Hinblick auf die WM in Trondheim

"Ich werde leider bei der Tour de Ski nicht am Start stehen können, der Körper macht gesundheitlich nicht mit", schrieb Hennig am ersten Weihnachtstag in den Sozialen Medien. Es sei eine "harte Entscheidung", sie wolle ihrem Körper aber auch mit Blick auf die Nordischen Weltmeisterschaften in Trondheim/Norwegen (25. Februar bis 9. März 2025) die Zeit geben, "die er braucht, um gesund zu werden".

2023 war Hennig Fünfte bei der Tour de Ski

Ein Podestplatz bei der Tour de Ski, die am Samstag in Toblach beginnt und erstmals komplett auf italienischem Boden stattfindet, ist einer von Hennigs Karriere-Träumen. In der Saison 2022/23 hatte sie das Etappenrennen als bislang beste deutsche Läuferin auf Platz fünf beendet. Auch im Vorjahr war Hennig aufgrund einer Corona-Infektion nicht in Top-Form gestartet und kam nicht über Gesamtplatz elf hinaus.

Victoria Carl führt deutsches Aufgebot an

Die Tour de Ski startet mit vier Rennen bis zum 1. Januar in Toblach/Südtirol, ab dem 3. Januar finden drei Etappen in Val di Fiemme zum Teil in den Olympia-Loipen von 2026 statt. Der Deutsche Skiverband (DSV) will nach dem soliden, aber nicht überragenden Saisonstart einen entscheidenden Schritt Richtung WM machen. Olympiasiegerin Victoria Carl (Zella-Mehlis), die mit Hennig 2022 Gold im Teamsprint geholt hatte, führt das Frauen-Team an, bei den Männern wird es Friedrich Moch (Isny) schwer haben, seinen sensationellen zweiten Gesamtplatz aus dem Vorjahr zu wiederholen.

sid