Wintersport | Nordische Kombination NoKo-Bundestrainer Frenzel will "bei der WM ein Wörtchen mitreden"

Vor dem Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer hat sich Cheftrainer Eric Frenzel ehrgeizige Ziele gesetzt: Nach einer durchwachsenen Vorsaison will er das deutsche Team zurück in die Weltspitze führen.

Noch zweimal schlafen, dann steigt der Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer im finnischen Ruka (29.11.2024). Nach vier dritten Plätzen in der Vorsaison will Bundestrainer Eric Frenzel mit dem deutschen Team wieder richtig angreifen und dem norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber nach Möglichkeit Konkurrenz machen.

Mit Erfahrung und Jugend zum alten Glanz

Die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Winter ruhen auch auf den Schultern der beiden sächsischen Athleten Tristan Sommerfeldt und Terence Weber. Beide haben in der Vorbereitung überzeugt, wie Frenzel im Interview mit SPORT IM OSTEN erklärte: "Ich bin recht zufrieden mit dem, was sie momentan an den Tag legen", so der 36-Jährige. Während es für Sommerfeldt als Youngster der Truppe darum geht, sich "seinen festen Platz im Team nach den Erfolgen im Junioren-Bereich zu erarbeiten", steht mit Team-Vize-Weltmeister Weber ein bereits erfahrener Akteur im Kader, in dem der Coach "das Potenzial sieht, wieder da anzuknöpfen, wo er schon mal stand".

Geiger fühlt sich gut - und will oben angreifen

Ein Schlüssel zum Erfolg für Frenzel - seines Zeichens selbst mehrmaliger Olympiasieger und Weltmeister - wird die Arbeit mit Top-Kombinierer Vinzenz Geiger sein. Nach einer enttäuschenden Vorsaison möchte der Olympiasieger von 2018 (Team) und 2022 (Einzel) aus Oberstdorf beweisen, dass er weiterhin zur Weltspitze gehört.

Riiber allein kann nicht der Maßstab sein

Ob es reichen kann, den Norwegischen Überflieger Riiber vom Thron zu stürzen? Der Bundestrainer warnt vor zu hohen Erwartungen: "Es ist der falsche Ansatz zu sagen: Riiber ist unser Maßstab, da müssen wir hin. Er ist eine Ausnahme. Sich nur an ihm zu messen, daran kann man schnell zerbrechen." Frenzel erkennt die Ausnahmestellung des Norwegers an, betont jedoch, dass auch Riiber mal schwächere Tage hat. "Da müssen wir bereit sein, ihm die Stirn zu bieten." Die neue Saison wird zeigen, ob Frenzel und sein Team diese Chance nutzen können – der Auftakt in Ruka gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Kräfteverhältnisse.

Bleibt die Nordische Kombination auch 2030 olympisch?

Die Zukunft der Nordischen Kombination als olympischer Wettkampf ist derweil weiter ungewiss. Mit nur acht Weltcup-Wochenenden erlebt die Sportart in dieser Saison einen neuen Tiefpunkt – so wenige Veranstaltungen gab es zuletzt vor 14 Jahren. Nach den Absagen von Val di Fiemme (10./11. Januar 2025) und Hakuba (25./26. Januar 2025) hatte Klingenthal erwogen, einen Weltcup auszurichten. Es scheiterte am Geld. Diese Entwicklung erschwert es den Athleten, die notwendige Aufmerksamkeit zu gewinnen, um ihre olympische Relevanz zu sichern. Im Juni 2025 wird das IOC entscheiden, ob die Nordische Kombination 2030 noch Teil des olympischen Programms sein wird.

Für Geiger ist der Gedanke, aus den olympischen Disziplinen zu fallen, schlichtweg unvorstellbar. "Das wäre für uns eine Katastrophe," erklärt der zweimalige Olympiateilnehmer SPORT IM OSTEN besorgt. Dennoch bleibe er zuversichtlich, dass die Entscheidungsträger erkennen würden, "dass man diese coole Sportart nicht aus dem Programm nehmen darf".

