Basketball | Champions League Niners verlieren Champions League-Auftakt gegen Bertram Derthona Stand: 02.10.2024 22:49 Uhr

Die Niners haben ihr erstes Spiel in der Basketball-Königsklasse gegen Bertram Derthona nur knapp verloren. Bei der 81:87 (17:22, 42:47, 60:68)-Auswärtsniederlage bewiesen die Chemnitzer trotz eines zwischenzeitlich deutlichen Rückstands am Ende nochmal große Moral.

Niners spielen sich nur kurzzeitig in Front

Trotz des holprigen BBL-Starts im Rücken fanden die Niners ganz gut in ihre Premieren-Partie in der Königsklasse herein. Das Team von Rodrigo Pastore zeigte sich von Beginn an bemüht und lag nach dem ersten Viertel nur knapp mit 17:22 hinten. Anschließend sollte sich das Blatt für eine kurze Phase wenden. Während die favorisierten Norditaliener, angeführt vom Ex-Vechtaer Tommy Kuhse, Federn ließen, spielten die Niners groß auf. Sechs Punkte Vorsprung in Spielminute 14 (32:26) – das Chemnitzer Spiel floss ähnlich gut, wie über weite Strecken der vorherigen Saison. Doch Bertram Derthona schlug in der Folge zurück und nutzte die sich mehrenden Fehler im Aufbauspiel der Niners gnadenlos aus. So sah sich das Pastore-Team zur Pause erneut im Hintertreffen, hatte beim Stand von 42:47 aber noch längst alle Möglichkeiten.

Hinten raus nochmal Spannung pur

Der Übergang in Durchgang zwei verlief zunächst nicht unbedingt flüssig. Auf beiden Seiten haperte es zunächst bei der Erzielung von Punkten, wobei Bertram Derthona das Motorstottern schneller abstellen konnte und den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf acht Zähler ausbaute. Zweieinhalb Minuten vor Ende des letzten Viertels waren die Chemnitzer daraufhin schon von den Allermeisten abgeschrieben und lagen nach einem verwandelten Freiwurf von Ismael Kamagate mit 72:85 hinten (38.). Doch die Sachsen wollten sich nicht einfach so aufgeben und kamen innerhalb von knapp zwei Minuten tatsächlich noch einmal auf vier Zähler heran (81:85/40.). Letztlich reichte dieser starke Schlussspurt zwar nicht mehr für etwas Zählbares, doch der Endstand von 81:87 unterstreicht, wie teuer sich die Niners bei ihrem Premierenauftritt in der Königsklasse verkauften.

pti