Basketball | Europe Cup Niners Chemnitz schlagen Leiden problemlos vor Rekordkulisse

Im letzten Zwischenrundenspiel des FIBA Europe Cups haben die Niners Chemnitz einen deutlichen Sieg eingefahren. Gegen ZZ Leiden setzten sich die Sachsen am Mittwoch vor einer Rekordkulisse mit 78:57 (41:31) durch. Fast 4.300 Fans verfolgten die Partie in der Chemnitz Arena. Bester Werfer war DeAndre Lansdowne mit 15 Punkten.

Die Niners erwischten einen guten Start in die Partie und konnten so bis zur sechsten Minute auf 12:4 davonziehen. Das anschließende Timeout von Leiden-Coach Douglas Spradley sollte jedoch zunächst Wirkung entfalten. Die Chemnitzer ließen nun viele Chancen liegen und gerieten zwischenzeitlich in Rückstand (9., 14:15). Zwei späte Freiwürfe von DeAndre Lansdowne (10.) sicherten den Niners jedoch die erneute Führung zum Ende des ersten Viertels. Im folgenden Spielabschnitt gaben die Sachsen schließlich den Ton an und nutzten die Fehler des Gegners eiskalt aus. Bis zur Pause konnten die Hausherren ihren Vorsprung so auf zehn Punkte ausbauen (41:31).

Niners ziehen nach der Pause davon

Nach der Pause dominierten die Chemnitzer das Spiel weiterhin und zogen bis zum Ende des des dritten Viertels mit 62:42 davon. Eine zu große Hypothek für die Niederländer, die sich den Sachsen letztlich deutlich mit 57:78 geschlagen geben mussten. Im Viertelfinale treffen die Niners nun auf Casademont Zaragoza. Das Hinspiel findet am 6. März in Saragossa statt.

