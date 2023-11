Basketball | BBL Niners Chemnitz nach Sieg gegen Rostock vorläufiger Tabellenführer Stand: 17.11.2023 22:17 Uhr

Die Niners Chemnitz bleiben in der BBL das Team der Stunde. Gegen die Rostock Seawolves gelang am Freitagabend der sechste Sieg in Folge. Der Lohn: die vorläufige Tabellenführung.

Die Niners Chemnitz haben sich vorläufig an die Tabellenspitze der Basketball Bundesliga (BBL) gesetzt. Zum Auftakt des achten Spieltags gewannen die Niners am Freitag gegen die Rostock Seawolves mit 85:75 (42:34) und haben nun einen Sieg, aber auch ein Spiel mehr auf dem Konto als Alba Berlin und Meister ratiopharm Ulm.

Lansdowne überragt

Rostock erwies sich im ersten Viertel, in dem beide Teams 22 Mal trafen, als ebenbürtiger Gegner. Dann zogen die Niners das Tempo an und rissen die Partie an sich. Angeführt vom überragenden Guard DeAndre Lansdown, der am Ende des Abends satte 28 Punkte erzielen sollte, dominierten die Chemnitzer das zweite Viertel. Von 27:25 zog das Team von Headcoach Rodrigo Pastore durch einen 15:0-Lauf auf 42:25 davon.

Im Schlussabschnitt wurde es noch einmal spannend - auch, weil die Niners viele leichte Körbe liegenließen und die Vorentscheidung verpassten. So kam Rostock zwischenzeitlich bis auf fünf Punkte heran, war insgesamt aber unter dem Korb unterlegen. Die Chemnitzer holten in erster Linie dank Kevin Yebo (14) und Jeff Garrett (12) insgesamt 47 Rebounds, davon 15 im Angriff. Die Gäste konnten sich nur 39 vom Brett abspringende Bälle sichern.

Überragender Akteur an diesem Abend: DeAndre Lansdowne mit 28 Punkten.

"Solche Spiele sprechen für uns"

"Es war ein sehr physisches Spiel. Wir haben uns schwergetan, in unseren Rhythmus zu finden", analysierte Niners-Kapitän Jonas Richter nach der Partie. "Es spricht aber für uns, dass wir solche Spiele gewinnen. Wir können aus den Siegen viel Euphorie und Energie ziehen. Dass wir ein sehr erfahrenes Team haben, merkt man in solch knappen Spielen." Power Forward Kevin Yebo ergänzte: "Wir sind eine Unit. Es macht sehr viel Spaß!"

Die Niners bauen damit ihre beeindruckende Erfolgsserie von wettbewerbsübergreifend nun 13 Siegen in Folge aus. Die erste und bisher einzige Saisonniederlage mussten die Sachsen am ersten Bundesligaspieltag beim amtierenden Meister Ratiopharm Ulm hinnehmen.

Schützenhilfe vom MBC am Sonntag?

Zumindest bis Sonntag bleibt Chemnitz nun auf Platz eins. Dann könnten Berlin und Ulm mit einem Sieg jeweils wieder vorbeiziehen. Alba empfängt den Syntainics MBC, die Ulmer reisen zu den Würzburg Baskets.

red/sid/dpa