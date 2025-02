Handball | Champions League Nächster Knaller: SC Magdeburg empfängt Star-Ensemble aus Aalborg Stand: 18.02.2025 20:01 Uhr

Kielce geschlagen und Melsungen bezwungen – auf den SC Magdeburg wartet am Mittwoch in der Champions League mit Aalborg Handbold der nächste Hochkaräter. Auch gegen die Dänen will die Wiegert-Sieben beide Punkte holen.

Für den SC Magdeburg steht in der Königsklasse am Mittwoch (ab 20:45 Uhr im Audiostream und Ticker) der nächste Knaller an. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert empfängt am 12. Spieltag das Spitzenteam Aalborg Handbold.

Aalborg kommt als Pokalsieger und Barcelona-Bezwinger

Der frisch gebackene dänische Pokalsieger, der sich vor wenigen Tagen im Finale gegen Bjerringbro/Silkeborg mit 34:29 druchgesetzt hatte, steht in der Gruppe B mit 15:7 Punkten hinter dem FC Barcelona (17:5) auf Platz zwei. Beide Teams standen sich ebenfalls in der vergangenen Woche in der Champions League gegenüber – auch hier behielt Aalborg mit 36:35 die Oberhand.

Remis im Hinspiel

In der Hinrunde erkämpfte der SCM in Dänemark ein spektakuläres 33:33. Damals hatte der inzwischen verletzte Manuel Zehnder kurz vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter zum Remis verwandelt.

Hinspiel in Aalborg: Simon Hald Jensen in Aktion - Gisli Thorgeir Kristjansson (SCM/r.)

Weber und Lagergren fraglich

Am Mittwoch sollen jedoch beide Punkte in der GETEC-Arena bleiben. Für das Vorhaben sind allerdings einige Leistungsträger beim personell bereits arg gebeutelten Deutschen Meister fraglich. Zum Abschlusstraining am Dienstag fehlten Philipp Weber, der sich gegen Melsungen am Oberschenkel behandeln lassen musste, und Albin Lagergren (Oberschenkel).

Der Einsatz von Philipp Weber steht auf der Kippe

SCM trotzt Verletzungsproblemen

Dass der SCM trotz der Verletzungsmisere zu Top-Leistungen fähig ist, haben die Grün-Roten zuletzt eindrucksvoll bewiesen. In der Champions League siegten die Magdeburger vergangene Woche erst bei Industria Kielce (29:25), ehe in der Bundessliga Spitzenreiter Melsungen (29:28) bezwungen wurde.

SpiO