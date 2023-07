Schwimmen | WM in Fukuoka Nächste Medaille - Märtens gewinnt Bronze über 400 m, Gose wird Siebte Stand: 23.07.2023 14:02 Uhr

Die deutschen Freischwimmer räumten bei der WM in Japan bereits eine Reihe an Medaillen ab, jetzt hat Europameister Lukas Märtens im Becken nachgelegt. Im Freistil über 400m hat er den deutschen Schwimmern im ersten Beckenfinale Bronze beschert. Isabel Gose hat derweil das Podium klar verpasst.

Europameister Lukas Märtens hat bei der WM in Fukuoka Bronze über 400 m Freistil gewonnen. Der 21-Jährige aus Magdeburg schlug im Finale nach 3:42,20 Minuten als Dritter an und löste damit sein Ticket für Olympia in Paris 2024.

Lediglich den Australier Samuel Short und Olympiasieger Ahmed Hafnaoui aus Tuniesen musste Märtens passieren lassen. Als Weltranglisten-Zweiter und WM-Vizemeister des Vorjahres hatte der Magdeburger eine Favoritenrolle inne. Er tritt in Fukuoka auch über 200, 800 und 1500 m Freistil an und beteiligt sich am Staffelwettbewerb.

Gose verpasst Medaille klar

Märtens Teamkollegin und Lebensgefährtin Isabel Gose vom SC Magdeburg verpasste derweil das Podium klar. Gegen die Konkurrenz um Ariarne Titmus aus Australien, die einen Weltrekord über 400-Meter-Freistil aufstellte, war die 21-jährige Deutsche mit 4:05,27 Minuten chancenlos und wurde mit fast zehn Sekunden Rückstand Siebte. Im Vorlauf hatte Gose noch einen neuen deutschen Rekord mit 4:03,02 Minuten über ihre Paradedisziplin.

