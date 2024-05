Sieg gegen Leipzig SC Magdeburg hat mehr als eine Hand an der Meisterschale Stand: 26.05.2024 17:54 Uhr

Der SC Magdeburg kann die Meisterkorken knallen lassen. Der Sieg gegen den SC DHfK Leipzig am Sonntag erhöhte den Vorsprung auf die Füchse Berlin so sehr, dass nur noch absolute Träumer einen Meister-K.o. des SCM für möglich halten.

Der SC Magdeburg hat den dritten Deutschen Meistertitel seit der Wiedervereinigung so gut wie in der Tasche. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Sonntag (26. Mai 2024) vor 6.600 Zuschauern in der heimischen Getec-Arena mit 30:28 (17:13) gegen den SC DHfK Leipzig durch.

Füchse nur noch mit theoretischen Chancen

Der SCM nutzte damit im Kampf um den Titel den ersten Matchball, da die zweitplatzierten Füchse Berlin punktetechnisch maximal noch ausgleichen können - und das auch nur, wenn Magdeburg in den verbleibenden Spielen keinen Zähler mehr holt. Hinzu kommt die Tordifferenz des Haupstadtclubs, die 84 Treffer schlechter ist.

Lukas Mertens wirft Tor

Enge Partie von Beginn an

Im Spiel dominierten zu Beginn die Abwehrreihen, erst nach vier Minuten gelang den Gästen aus Leipzig der erste Treffer der Partie. Nach einigen Schiedsrichterentscheidungen kam viel Hektik in die Partie, die den Spielfluss störte. Leipzig versuchte die SCM-Spielmacher mit offensiver Abwehr unter Druck zu setzen, hatte damit aber nicht durchgehend Erfolg. Zwischenzeitlich führte der SCM mit zwei Treffern, doch die Gäste glichen aus. Magdeburg antwortete mit einem 4:0-Lauf und hätte zur Pause sogar höher führen können.

Entscheidung erst in den Schlussminuten

Auch nach der Pause blieb die Partie eng, weil Leipzig sich immer wieder schnell zurückzog, und der SCM kaum zum Tempospiel kam. Leipzig kam so auf ein Tor heran, ehe sich Magdeburg offensiv wieder besser gefunden hatte. Magdeburg verschaffte sich anschließend wieder Luft, konnte das Spiel aber erst in den Schlussminuten entscheiden.

Felix Claar und Viggo Kristjansson im Zweikampf

Magnusson nicht zu stoppen

Spieler des Spiels war eindeutig Omar Ingi Magnusson, der sensationelle 16 Tore zum Sieg beisteuerte. Für Leipzig war Matej Klima mit sechs Treffern am erfolgreichsten

ten/dpa