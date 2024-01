Volleyball | Bundesliga Meister Berlin zu stark für den VC Bitterfeld-Wolfen Stand: 26.01.2024 22:54 Uhr

Vor ausverkaufen Haus hat Volleyball-Bundesliga-Aufsteiger VC Bitterfeld-Wolfen eine Sensation gegen Meister Berlin Recycling Volleys verpasst.

Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben den Siegeszug von den Berlin Recycling Volleys nicht stoppen können. Der Aufsteiger verlor am Freitag gegen den Tabellenführer der Bundesliga glatt in drei Sätzen mit 0:3 (22:25, 17:25, 19:25). Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Leon Dervisaj.

Die Berliner bestimmten in jedem der drei Sätze das Geschehen. Die Hausherren hatten in der schon seit Montag ausverkauften Bernsteinhalle Friedersdorf nur im ersten Durchgang eine minimale Chance auf einen Satzgewinn. Danach spielte der Meister, der 14 seiner 15 Spiele in dieser Saison gewonnen hat und erst am Donnerstag Verfolger TV Giesen unterlag, jedoch seine ganze Klasse aus. Die



dpa/cke