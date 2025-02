Basketball | BBL-Pokal MBC-Center Breunig: Mit "Extra-Schub" zum Coup gegen den FC Bayern Stand: 10.02.2025 14:47 Uhr

Wenige Tage vor dem größten Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte steigt die Spannung beim Syntainics MBC. Center Martin Breunig baut vor dem Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern vor allem auf die eigenen Fans - und hofft zuvor auf frisches Selbstvertrauen in der Liga.

Ausgerechnet vor dem Saisonhighlight stottert der Motor bei Weißenfels' Basketballern. Das deutliche 66:92 gegen den Tabellendritten Ulm am Samstag war die zweite Niederlage in Folge und bedeutete einen weiteren Rückschlag im Kampf um die Playoffs. Center Martin Breunig legte den Finger am Montag (10. Februar) im Gespräch mit SPORT IM OSTEN in die Wunde. "Uns geht aktuell die Energie und Physis ab. Wenn man so früh einem Rückstand hinterherläuft, wird es eben schwer", kritisierte der 32-Jährige die völlig verkorkste Anfangsphase.

Viel Zeit zur Analyse bleibt nicht. Schon am Dienstag wartet in der Liga gegen Rasta Vechta die nächste Aufgabe, ehe am Wochenende das "Top Four"-Turnier um den BBL-Pokal erstmals in Weißenfels ausgetragen wird. Schon der Einzug ins Halbfinale ist ein Novum für den MBC. Nun soll vor heimischer Kulisse der ganz große Wurf gelingen. Bereits im Halbfinale am Samstag (16 Uhr im TV und Livestream bei SPORT IM OSTEN) wartet mit Titelverteidiger FC Bayern München die wohl schwerstmögliche Aufgabe im deutschen Basketball.

Breunig: "Haben unser Potenzial gezeigt"

Breunig fiebert - wie die ganze Stadt - dem Duell mit dem Starensemble von Weltmeistertrainer Gordon Herbert entgegen. Auf dem Papier sind die Bayern klarer Favorit, Breunig sieht sein Team dennoch gewappnet. "Wir haben in der Saison gezeigt, dass wir ein hohes Potenzial haben." Der große Name des Gegners soll nur eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr gehe es darum, "wie bereit wir sind und mit wie viel Energie wir kommen, um Vollgas zu geben."

Mitte Oktober hatte der MBC unter Headcoach Janis Gailitis in der Liga bereits die Sensation gegen den Ligaprimus geschafft. Vor den eigenen Fans soll nun der erneute Coup gelingen. "Pokal ist Do or Die", brachte es Breunig auf den Punkt. Der Heimvorteil solle zudem noch einen "Extra-Schub" geben. Dass das "Top Four"-Turnier überhaupt in Weißenfels stattfindet, sei bereits "unglaublich". Ein "unglaublicher Schritt für den Verein nach vorne", nachdem man so viele Jahre dafür hart gearbeitet habe.

Stetiger Entwicklungsprozess beim MBC

Breunig weiß, wovon er spricht. Der 2,07 Meter große Nationalspieler Thailands geht in seine dritte Saison beim MBC und hat bereits einige Höhen und Tiefen erlebt: "Vor drei Jahren ging es nur um den Klassenerhalt. In meinem zweiten Jahr haben wir den 13. Platz geschafft. Dieses Jahr haben wir München und Alba Berlin geschlagen und stehen im 'Top Four'-Turnier. Man sieht den Prozess und die Tendenz nach oben."

Neben Weißenfels und München kämpfen auch Bamberg und Aufsteiger Frankfurt um den BBL-Pokal. Der MBC ist aber die einzige Mannschaft, die schon alle drei Gegner in dieser Saison geschlagen hat. Das nötige Selbstvertrauen ist also da und soll zuvor in der Liga weiter gestärkt werden. Gegen Vechta hat Weißenfels schließlich auch noch eine Rechnung nach der 79:87-Hinspielniederlage offen. Vor allem im taktischen und defensiven Bereich müsse man eine Schippe drauflegen, erklärte Breunig.

Bayern-Schreck Vechta wartet

Vechta sorgte erst am Sonntag ausgerechnet gegen den FC Bayern für eine Überraschung und gewann deutlich mit 79:65. Allen voran Jayden Gardner überzeugte mit 19 Punkten. Schon im Dezember hatten die Niedersachsen den Deutschen Meister bezwungen. Im Pokal behielten die Bayern dagegen die Oberhand.

"Wir konzentrieren uns voll und ganz auf Vechta", sagte Breunig vor der Generalprobe auf das "Top Four"-Turnier. "Es wird ein interessantes Spiel. Wir wollen einen Schritt nach vorne machen und uns Selbstbewusstsein holen." Gleichzeitig wird er erstmals mit seinem Team den neuen Untergrund in der Stadthalle Weißenfels ausprobieren. Pünktlich vor dem Saisonhighlight wurde der 14 Jahre alte Parkettboden generalüberholt und erstrahlt farblich in neuem Glanz.

jsc/gpi