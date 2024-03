Fußball | 2. Bundesliga Magdeburg fehlt gegen Nürnberg der Punch Stand: 09.03.2024 22:54 Uhr

Der 1. FC Magdeburg ist gegen den 1. FC Nürnberg erneut leer ausgegangen. Trotz großer Überlegenheit fehlte dem Titz-Team am Samstagabend der Punch. Den hatten die Gäste durch ein Supertalent.

Der 1. FC Magdeburg hat gegen den 1. FC Nürnberg im Samstagabend-Spiel der 2. Liga 0:1 verloren und damit den Sprung auf Rang zehn verpasst. Gegen das Team des Ex-Dresdners Cristian Fiel konnte der FCM viel Ballbesitz kaum in Chancen ummünzen. Die Gäste nutzten in der Schlussphase ihren einzigen direkten Torschuss.

Magdeburg kommt kaum einmal durch

Die ersten 45 Minuten waren kein Leckerbissen. Dabei begann es sehr verheißungsvoll. El Hankouri zog von halblinks ab - den Flatterball lenkte Schlussmann Klaus über die Bühne (2.). Nürnberg ließ sich zurückfallen, der FCM probierte es immer wieder über außen. Einige letzte Pässe kamen nicht an. Später blockten die Gäste auch einige Fernschüsse ab. Dazwischen sorgten die lange passiven Franken für zwei Schreckmomente, als sie innerhalb von drei Minuten durch Supertalent Uzun (25.) und Andersson zwei Abseitstore erzielten (28.). Magdeburg hatte insgesamt 71 Prozent Ballbesitz, biss sich aber immer wieder die Zähne aus. Schon in der Vorrunde in Nürnberg hatte sich die Titz-Elf offensiv kaum durchsetzen können.

Baris Atik (Mi.) tat sich schwer. Hier gegen den späteren Torschützen Can Uzun.

Drei FCM-Chancen nach dem Wechsel

Nach der Pause ging es in diesem Trab weiter. Magdeburg leistete sich kaum Fehlpässe - in harmlosen Räumen. Im letzten Drittel kam man zu selten zum Abschluss. Dreimal immerhin hätte es klingeln können: Nollenberger und Ito scheiterten an Schlussmann Klaus (50./56.), El Hankouri zielte nach einer kurzen Ecke knapp vorbei (70.). Nürnberg stand hinten zumeist gut, ab und zu gab es einen Nadelstich.

Uzun trifft zehn MInuten vor Schluss

Einen davon nutzten sie: Der schnelle Brown überlief links Bockhorn, passte in die Mitte auf Can Uzun, und der 18-Jährige überwand Riemann mit einem Schuss ins rechte Eck (80.). Um Uzun hatte sich auch Deutsch Fußball-Bund bemüht, Nationalef-Direktor Völler war extra nach Nürnberg gereist. Aber Uzun entschied sich für die Türkei.

Nach dem Rückstand fand Magdeburg nicht mehr zu seinem Spiel. Immerhin: Der Abstand auf die Abstiegszone mit Hansa Rostock auf Platz 16 beträgt noch sechs Punkte. Allerdings hat der FCM in nun fünf Halbzeiten nicht mehr ins Tor getroffen.

cke