Fußball | 3. Liga Lord und Schädlich verlassen Erzgebirge Aue Stand: 31.01.2025 10:25 Uhr

Bei Drittligist Erzgebirge Aue konnten sich Torwart Louis Lord und Abwehrspieler Franco Schädlich nicht durchsetzen. Den einen zieht es nun ins Schwäbische – der andere kickt ab sofort in der Regionalliga Nordost – er wechselt vom FCE zum FCE.

Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue lässt zwei Nachwuchsspieler ziehen. Wie der Verein am Freitag (21. Januar 2025) bekannt gab, verlassen der 21-jährige Louis Lord und der 20-jährige Franco Schädlich den Verein. Beide kamen in dieser Saison nur zu je einem Einsatz im Landespokal Sachsen.

Schädlich geht nach Eilenburg

Schädlich bleibt nach seinem Abgang von Aue aber zumindest in Mitteldeutschland. Der Rechtsverteidiger wechselt zum FC Eilenburg, der in der Regionalliga Nordost um den Klassenerhalt kämpft. Der in Aue geborene Schädlich durchlief alle Nachwuchs-Teams der "Veilchen" und schaffte es bisher zu vier Drittliga- und fünf Landespokal-Einsätzen im Profiteam. In Eilenburg trifft Schädlich auf den 17-jährigen Ex-Auer Julian Stephan, der in der Winterpause bereits in Testspielen zum Einsatz kam und von Coach Sascha Prüfer gelobt wurde.

Lord wird nach Stuttgart verliehen

Während der Vertrag von Schädlich aufgelöst wurde, wird Lord verliehen. Ebenfalls in die Regionalliga, allerdings in die Südwest-Staffel zu den Stuttgarter Kickers. Mit den Schwaben kämpft der Schlussmann, der bei Werder Bremen das Kicken lernte, um den Drittliga-Aufstieg.

Heidrich: "Erfahrungen auf hohem Niveau"

Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich sagt zu den Spielerabgängen: "Franco Schädlich will in Eilenburg die nächsten Schritte machen, Louis Lord sucht Spiel-Erfahrungen auf hohem Niveau. Da wir auf der Torhüter-Position hinter Martin Männel mit Tim Kips und Max Uhlig konkurrenzfähig besetzt sind, haben wir dem Wunsch des Spielers auf ein Leihgeschäft bis Saisonende zugestimmt", wird der 47-Jährige in der Mitteilung des Vereins zitiert.

