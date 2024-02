Ringen | EM Leipzigerin Blayvas erkämpft Bronze Stand: 15.02.2024 20:24 Uhr

Die Leipzigerin Anastasia Blayvas hat dem Deutschen Ringer-Bund bei der EM in Rumänien die erste Medaille beschert. Die WM-Dritte holte ebenfalls Bronze.

Ringerin Anastasia Blayvas hat bei der Europameisterschaft in Bukarest die Bronzemedaille erkämpft. Die WM-Dritte vom KFC Leipzig setzte sich am Donnerstagabend im kleinen Finale in der 55-Kilogramm-Klasse gegen die Ukrainerin Maria Wynnyk mit einem 8:11 Schultersieg durch.

Niemesch im Finale

Luisa Niemesch aus Karlsruhe kämpft indes noch um die Goldmedaille. Die 28-Jährige setzte sich im Halbfinale der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm gegen die Schwedin Sara Johanna Lindborg durch. Im Finale trifft sie am Freitagabend auf die langjährige norwegische Weltklasse-Athletin Grace Bullen.

Die deutschen Griechisch-römisch-Athleten waren zu Beginn der Woche leer ausgegangen, die Freistil-Männer greifen erst am Freitag ins Wettkampfgeschehen ein. Weitere Olympia-Tickets werden in Bukarest nicht vergeben. Erst im Frühjahrstehen wieder Qualifikations-Turniere für Paris an.

red/dpa