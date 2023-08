Leichtathletik | WM Leipziger Mittelstrecken-Hoffnung Farken sagt Start in Budapest ab Stand: 03.08.2023 10:35 Uhr

WM-Aus für Robert Farken: Der Leipziger 1.500-Meter-Läufer hat die Teilnahme an den globalen Meisterschaften im August in Budapest abgesagt. Noch im Mai hatte er ein glänzendes Comeback gefeiert.

Die deutsche Mittelstrecken-Hoffnung Robert Farken kann nicht an der Leichtathletik-WM in Budapest teilnehmen. Auf Instagram verkündete der Leipziger sein WM-Aus. Zunächst hatte die Leipziger Volkszeitung darüber berichtet.

Kein Risiko im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris

Aufgrund einer Achillessehnenverletzung muss der 1.500-Meter-Läufer seine Saison abbrechen. Dementsprechend könne er auch nicht an der WM in Ungarn vom 19. bis 27. August teilnehmen. Das sei auch eine Vorsichtsmaßnahme, um sein großes Ziel, die Olympischen Sommer-Spiele 2024 in Paris, nicht zu gefährden. Sein Trainer Thomas Dreißigacker sagte der LVZ: "Am Ende haben wir uns gefragt: Welches Risiko gehen wir ein für welchen Ertrag? Bislang hat Robert keine strukturelle Verletzung. Doch auch die Physiotherapeuten konnten nicht zaubern, die Sehne braucht nun mal die komplette Ruhe."

Viertbeste deutsche Zeit

Bei der WM peilte der Athlet des SC DHfK Leipzig das Finale an. Dies schien machbar zu sein, denn Ende Mai lief Farken bei einem Sportfest in Rehlingen fast sensationelle 3:32,10 Minuten – damit katapultierte sich der zuvor rund 14 Monate lange verletzte Sachse auf Rang vier der ewigen Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes über diese Distanz. Zuvor hatte ihn eine Hüftverletzung lange außer Gefacht gesetzt. Nach Rehlingen folgten die Deutschen Meisterschaften Anfang Juli in Kassel. Dort stieg er nach dem Vorlauf aus. Eine Vorsichtsmaßnahme, der aber im Höhentrainingslager in Schweiz ein weiterer Rückschlag folgte: Nach einer intensiven Trainingseinheit seien die Schmerzen zurückgekehrt.

