Fußball Landespokal-Wochenende - diese Spiele zeigt SPORT IM OSTEN live Stand: 20.03.2025 14:59 Uhr

Es geht um den Final- und Halbfinaleinzug im Fußball-Landespokal. In Sachsen-Anhalt und Thüringen werden am kommenden Wochenende bereits die Endspielgegner ermittelt. In Sachsen stehen die Viertelfinals an. Und SPORT IM OSTEN zeigt vier der insgesamt acht Partien im Livestream. Diese vier Partien sind nicht nur sportlich, sondern auch regional brisant.

Sachsen-Anhalt: Halbfinal-Stadtderby in Halle

In Halle spielen Oberligist VfL Halle 96 und der Hallesche FC das Stadtderby um das Finale aus. Die Partie ist Samstag (22. März) ab 13.58 Uhr zu sehen. Der Hallesche FC spielt in der Regionalliga um den Aufstieg, Stadtrivale 96 in der Oberliga. Dort lief es für die Gastgeber von Samstag aber zuletzt nicht gut: Von den letzten vier Spielen wurde keins gewonnen, aber drei verloren. Der Regionalliga-Zweite vom HFC verlor dagegen seit drei Spielen nicht.

Der Endspielgegner einer der beiden Hallenser Teams wird übrigens im Duell zweier Verbandsligisten ermittelt. Spitzenreiter Lok Stendal empfängt am Sonntag (23. März 2025) ab 14 Uhr den Verbandsliga-Achten VfB Sangerhausen.

Thüringen: Meuselwitz fordert Jena im Halbfinale

Auch in Thüringen geht es bereits um den Finaleinzug: Brisant dabei das Regionalliga-Duell zwischen dem ZFC Meuselwitz und Carl Zeiss Jena. Wir zeigen die Partie am Samstag (22. März 2025) ebenfalls ab 13.58 Uhr im Livestream. Jena geht im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Volkan Uluc als Favorit an den Start. Als Tabellenvierter liegt der FCC nicht nur klar vor dem –Zehnten aus Meuselwitz. Die Bilanz spricht auch klar für Jena: der letzte ZFC-Sieg in direkten Duellen liegt sieben Spiele zurück, von den vergangenen sechs Spielen gewann Jena fünf. Erst im vergangenen Mai unterlag Meuselwitz im Thüringenpokal-Finale klar 0:4.

Das zweite Halbfinale spielen die beiden Thüringenligisten SC Heiligenstadt und An der Fahner Höhe aus. Als Zweiter und Dritter der Thüringenliga duellieren sich beide Klubs nicht nur im Kampf um den Oberliga-Aufstieg. Am Samstag (22. März 2025) spielen sie auch um den Finaleinzug in Thüringen.

Sachsen: Viertelfinals mit Knaller-Spielen in Chemnitz und Leipzig

In Sachsen geht es noch um den Halbfinaleinzug. In den Viertelfinalpartien sind zwei brisante Derbys dabei: Am Samstag (22. März 2025) empfängt Regionalligist Chemnitzer FC den Drittligisten Erzgebirge Aue. Wir zeigen die Partie ab 14.58 Uhr im Livestream. Chemnitz gelang in dieser Saison mit dem Sieg gegen Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden bereits der erste Pokalcoup. Nun soll die Überraschung wiederholt werden. Aue, das aber exakt vor zwei Jahren am 22. März 2023 ebenfalls im Sachsenpokal-Viertelfinale in Chemnitz 0:3 unterlag, brennt auf Revanche.

Der zweite Viertelfinal-Knaller findet am Sonntag (23. März 2025) in Leipzig Leutzsch statt. Die beiden Regionalligisten Chemie Leipzig und Lok Leipzig duellieren sich. Wenn sich beide Klubs zuletzt im Sachsenpokal gegenüberstanden, gewann Lok dreimal in Serie: 2016 und 2018 jeweils im Viertelfinale sowie 2022 in der 3. Runde. In der Regionalliga ist die Bilanz beim Blick auf die jüngsten vier Partien ausgeglichen. Je einmal gewannen Chemie und Lok, zwei Spiele endeten Remis.

Als Spitzenreiter der Regionalliga Nordost läuft es für Lok in dieser Saison allerdings sportlich im Vergleich zum 13. Chemie deutlich besser.

In Glauchau findet Sachsenliga-Spitzenspiel statt

Die Halbfinalgegner für den CFC, Aue, Chemie oder Lok ermitteln am Samstag (22. März 2025) Motor Marienberg und der FC Grimma sowie am Sonntag (23. März 2025) Empor Glauchau und Dresden Laubegast. Der Oberliga-Neunte Grimma ist dabei Favorit beim Sachsenliga-Achten Marienberg. Im Duell Glauchau gegen Laubegast spielen die beiden Erstplatzierten der Sachsenliga gegeneinander. Erst am vergangenen Wochenende und durch eine Laubegast-Niederlage zog Glauchau an die Tabellenspitze.

dh/SpiO