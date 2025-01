Eishockey | DEL2 Krimi-Sonntag: Schlusslicht Crimmitschau schlägt Spitzenreiter Dresden - Füchse verlieren in der Overtime Stand: 05.01.2025 20:11 Uhr

Das war nichts für schwache Nerven: Im Derby hat Tabellenschlusslicht Crimmitschau Spitzenreiter Dresden eine sensationelle Niederlage im Shootout zugefügt. Die Lausitzer Füchse gaben den Sieg spät aus der Hand.

Eispiraten zähmen Eislöwen

Faustdicke Überraschung im Sahnpark: Der Tabellenletzte Eispiraten Crimmitschau hat den großen Favoriten und DEL2-Spitzenreiter Dresdner Eislöwen mit 2:1 bezwungen. Die Entscheidung vor 2.737 Zuschauern fiel erst im Penaltyschießen.

Der Tabellenführer dominierte das erste Drittel. Dabei führte Dresden auch das Torschuss-Verhältnis von 12:5 klar an. Allerdings war Eispiraten Goalie Shilin nicht zu bezwingen. Zudem agierte die Defensive aufmerksam und diszipliniert. Nach vorn ging bei Crimmitschau allerdings wenig, es blieb bei Schüssen von der blauen Linie. Auch im Mitteldrittel drückten die Eislöwen weiter und schraubten das Torschussverhältnis nochmals in die Höhe (19:7). In der 26. Minute schlugen die Gastgeber dann eiskalt zu, als ein Schuss von Thomas zur Crimmitschauer Führung durchrutschte.

Jubel nach dem 1:0 von Eispirat Thomas

Bis zur zweiten Sirene hatten die Eispiraten dann sogar die besseren Chancen. Im dritten Abschnitt forcierten die Gäste nochmals ihre Bemühungen um den Ausgleich und belohnten sich schließlich in der 56. Minute durch Yogan, der in Überzahl das verdiente 1:1 markierte.

Zu Beginn der Overtime konnte Crimmitschau eine fast zweiminütige Überzahl nicht nutzen, doch auch Dresden gelang kein weiterer Treffer. Somit fiel die Entscheidung im Shootout, in dem Feser den entscheidenden Treffer für die Eispiraten in den Winkel setzte.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: "Wir sind sehr enttäuscht, denn wir hatten mehr als genug Chancen das Spiel zu entscheiden. Leider nutzen wir unsere Chancen nicht und kassieren dann das Gegentor im zweiten Drittel. Crimmitschau hat defensiv sehr solide gespielt und es uns mit der Führung natürlich nochmal schwerer gemacht. Wir mussten um jede Chance kämpfen und schießen zum Glück noch den 1:1-Ausgleich. So hatten wir nochmal das Momentum, kommen aber nicht mehr zum Siegtreffer. Die Niederlage tut weh, gerade in einem Derby. Crimmitschau hat es gut gemacht und wir müssen noch heißer auf so einen Sieg sein."

Füchse geben Sieg aus der Hand

Die Lausitzer Füchse sind nach der Gala gegen Krefeld wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Dabei verloren die Ostsachsen bei den Selber Löwen mit 3:4 n.V.

Weißwasser bekam im ersten Drittel nichts auf die Reihe. Es gab zahlreiche Fehlpässe und ungenaue Abschlüsse. Lediglich Goalie Morrone konnte überzeugen, doch die 2:0-Führung der Gastgeber konnte auch er nicht verhindern. Im Mitteldrittel steigerten sich die Lausitzer und drehten durch Treffer von Zerter-Gossage (33.), Jahnke (35.) und Mäkitalo (39.) die Partie. Doch Selb meldete sich in der 56. Minute mit dem 3:3 zurück und hatte in der Overtime das bessere Ende für sich (64.).

SpiO