Fußball | Bundesliga Klostermann weiß, dass der BVB-Sieg nur "ein erster Schritt" gewesen sein kann Stand: 18.03.2025 21:14 Uhr

Während mehr als ein Dutzend der Teamkollegen derzeit über den Kontinent verteilt bei den Nationalmannschaften weilt, hofft RB-Routinier Lukas Klostermann nach einer Einheit mit lauter Teenagern darauf, dass der Heimsieg gegen den BVB den Beginn eines neuerlichen Schlussspurts in die Champions League initiiert.

Lukas Klosterman muss sich wie auf dem Schulhof vorgekommen sein. 15 A-Jugend-Akteure hatte RB-Trainer Marco Rose am Dienstag (18. März) ins Training des Bundesligateams schnuppern lassen – beziehungsweise das, was aktuell davon übrig geblieben ist. Gleich 14 etatmäßige Profis sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Amadou Haidara, Kevin Kampl und der erst vor wenigen Wochen Vater eines gesunden Sohnes gewordene Klostermann waren die einzigen Etablierten auf dem Trainingsplatz.

Fast allein unter Grünschnäbeln: Lukas Klostermann am Dienstag auf dem RB-Trainingsplatz am Cottaweg.

DFB-Hoffnungen? Klostermann "gibt auch dafür Gas"

Anders als Teamkollege David Raum hat der 28-jährige Defensivspezialist selbst schon eine ganze Weile keine Einladung mehr zum DFB-Team erhalten, dem aktuell die Nations-League-Viertelfinalpartien in Mailand und Dortmund gegen Italien bevorstehen. Sein 22. und bis dato letzter DFB-Einsatz datiert aus dem Juni 2023 noch unter Julian Nagelsmanns Bundestrainer-Vorgänger Hansi Flick. Die Nationalmannschaft bot damals ein wenig schmeichelhaftes 3:3 im Freundschaftsspiel gegen die Ukraine.



"Ich gebe natürlich auch dafür Gas und würde mich freuen, wenn das wieder klappt", betonte der WM-Teilnehmer von 2022 nach der Dienstagseinheit am Cottaweg. Aber Klostermann weiß: "Das funktioniert nur über gute Leistungen im Verein." Die hätte Klostermann nur zu gern auch in den zurückliegenden wankelmütigen Wochen der Mannschaft gezeigt, stand seit Anfang Februar jedoch lediglich in zwei von sechs möglichen Partien in der Startelf, blieb gegen Heidenheim und Mainz komplett außen vor und fiel zudem beim 0:0 in Freiburg kurzfristig aus.

12. Juni 2023: Beim 3:3 in Bremen gegen die Ukraine absolvierte Lukas Klostermann sein bis dato letztes Länderspiel.

Drei Punkte gegen BVB: "Leidenschaftlich verteidigt"

Immerhin hat RB jüngst mit Geschick und einigem Dusel zurück in die Spur gefunden – und die in der Bundesliga noch einmal deutlich tiefer in der Bredouille steckenden Dortmunder mit 2:0 besiegt. Lukas Klostermann war dabei in der 66. Minute mitten in einen denkwürdigen BVB-Aluminium- und sonstigen Großchancenwucher hinein eingewechselt worden. Er trug seinen routiniert-soliden Anteil dazu bei, dass die Leipziger irgendwie doch schadlos davongekommen waren.

"Wir haben es leidenschaftlich verteidigt, aber es war keine gute zweite Halbzeit von uns", gestand Klostermann am Dienstag im Blick zurück. Und trotzdem bleibt "auf jeden Fall ein gutes Gefühl" hängen. Denn "wir haben einen ersten Schritt gemacht. Ich hoffe, dass uns das Rückenwind gibt." Es war der erst zweite Rückrunden-Dreier. Dem gegenüber stehen sechs Remis und eine Niederlage.

Lukas Klostermann (hier im Zweikampf mit BVB-Angreifer Serhou Guirassy) überstanden am vergangenen Samstag einen Dortmunder Sturmlauf und siegten mit 2:0.

Erst nach Gladbach, dann wartet das Pokal-Halbfinale

"Die kommenden Wochen sind sehr wichtig, es ist sehr eng oben. Wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr in der Champions League spielen. Da müssen wir uns ranhalten", sagte Klostermann. Sieben Partien bleiben RB noch, um einmal mehr genügend Punkte für die avisierte siebte Teilnahme an der europäischen Königsklasse in Serie zu holen.

Die beiden Champions-League-Ränge drei und vier haben derzeit die jeweils drei Punkte besser postierten Mainzer und Frankfurter inne. RB Leipzig ist Fünfter – punktgleich dahinter lauert Freiburg und mit nur zwei Zählern Rückstand auch Mönchengladbach. Bei der Borussia vom Niederrhein – wie Dortmund auch ein vorheriger Arbeitgeber von Trainer Marco Rose – gastiert RB dann unmittelbar nach der Länderspielpause (Sa., 29. März, 15:30 Uhr im Audio-Livestream & SpiO-Ticker), ehe vier Tage später das DFB-Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart auf den zweimaligen Cup-Sieger wartet.

mhe