Fußball | Frauen-Bundesliga Klassenerhalt (fast) perfekt: Jena besiegt Turbine Potsdam Stand: 12.04.2025 13:59 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat den zweiten Sieg in Folge eingefahren und kann damit für ein weiteres Jahr in der Bundesliga planen. Gegen Tabellen-Schlusslicht Turbine Potsdam siegten die Thüringerinnen knapp.

Das Team von Florian Kästner siegte gegen den ehemaligen Serienmeister aus der Filmstadt mit 1:0 (0:0). Damit steht der FCC bei noch drei ausstehenden Spielen neun Punkte und 30 Tore vor Turbine Potsdam. Da durch die Aufstockung der Liga nur ein Team den Gang in die zweite Liga antreten muss, kann Jena mit einer weiteren Saison im Oberhaus planen.

Jaron köpft goldenes Tor

Jena war zu Beginn das engagiertere Team, wollte nach dem Remis im Hinspiel den zweiten Saisonsieg einfahren. Drei Abschlüsse sammelte das Team von den Kernbergen in den ersten 100 Sekunden. Doch Potsdam fing sich und kreierte gegen Mitte der ersten Hälfte einige Chancen. Die beste Gelegenheit hatten allerdings die Gastgeberinnen, doch Noemi Gentile vergab aus zehn Metern freistehend.

Im zweiten Durchgang übernahm Jena das Heft des Handelns, kam jedoch nicht zum Torerfolg. Bis es ein Standard richtete: Ein Freistoß aus der Mitte der Potsdamer Hälfte von Merza Julevic segelte in den Strafraum der Brandenburgerinnen, wo gleich drei Turbine-Verteidigerinnen nicht klären konnten. Isabella Jaron war gut eingelaufen und nickte den Ball entgegen der Laufrichtung von Silla Plöchinger aus zehn Metern in die Maschen (64. Minute). Potsdam warf alles nach vorne und hatte nach einem Freistoß in der 82. Minute die große Chance, als Mariella El Sherif am Ball vorbeigriff. Doch die schwächste Offensive der Liga bekam die Kugel aus drei Metern nicht im Tor unter.

dpa/SpiO