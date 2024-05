Fußball | 2. Bundesliga Klare Niederlage: 1. FC Magdeburg vergibt Matchball Stand: 04.05.2024 22:37 Uhr

Der 1. FC Magdeburg muss weiter um den Klassenerhalt in der 2. Liga bangen. Beim 1. FC Kaiserslautern vergaben die Elbestädter am Samstagabend einen Matchball. Es war ein gebrauchter Abend für den FCM.

Der 1. FC Magdeburg hat den Matchball zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga vergeben. Am Samstagabend kam der FCM im Duell beim direkten Konkurrenten 1. FC Kaiserslautern mit 1:4 unter die Räder. Damit spitzt sich die Situation im Keller am drittletzten Spieltag zu. Das Team von Christian Titz hat als Elfter fünf Punkte Vorsprung auf Wehen auf dem Relegationsplatz. Die Hessen haben aber wie Schalke auf Position zwölf eine Partie weniger.

Die Partie begann mit viel Power auf beiden Seiten, beide Teams schienen sich auf dem Weg zum Klassenerhalt nicht mit der Defensive aufhalten zu wollen. FCM-Angreifer Luca Schuler, selbst gebürtiger Pfälzer, kam schnell zum Abschluss, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Lauterns Schlussmann Julian Krahl (2.).

Rückstand nach Einwurf

Ein harmloser Einwurf brachte den Rückstand. Der Ball landete zweimal auf dem Boden, ohne dass ein Magdeburger klären konnte - Daniel Hanslik nutzte diese kollektive Unachtsamkeit und traf aus zehn Metern (15.). Fünf Minuten später ging Tymoteusz Puchacz links auf und davon, seinen Pass an den zweiten Pfosten finalisierte erneut Hanslik. Der FCM lief da nur hinterher.

Magdeburg kassiert das 0:2.

Die Titz-Elf kam nach dem Rückstand über offensive Ansätze nicht hinaus, die Ansätze bestanden vor allem aus einem Ballbesitz von 60 Prozent. Die Gastgeber, die für ihr Spiel Platz brauchen, setzten auf Nadelstiche, Kampf und bissige Zweikämpfe. Sie kauften den Blau-Weißen immer wieder den Schneid ab.

FCM offensiv zu harmlos

Das blieb auch nach dem Wechsel so. Da entwickelte sich erneut eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen. Nach einem Fehlpass von Daniel Heber konterten die Pfälzer zum 3:0. Kenny Redondo visierte aus 18 Metern erfolgreich das rechte Eck an (57.). Der FCM blieb bemüht, aber harmlos. Daran änderte auch das 1:3 per Kopf durch Heber nicht. Der Verteidiger nutzte eine kurze Ecke (79.). Fünf Minuten später lie sich Heber auf der linken Seite von Almany Toure austanzen, dessen Flanke verwerte Jan Elvedi zur endgültigen Entscheidung.

3.000 FCM-Fans waren mit in die Pfalz gereist und hielten die Klub-Farben hoch.

Für den FCM war es ein gebrauchter Abend. Nun kommt Fürth nach Magdeburg ehe es zum Abschluss nach Düsseldorf geht.

cke