Vier Spiele, kein Sieg Jenaer Fußball-Frauen lassen Punkte gegen Essen liegen Stand: 30.09.2024 20:00 Uhr

Lange Zeit haben die Fußballerinnen von Carl Zeiss Jena gegen den Vorjahres-Vierten aus Essen gut mitgehalten. Doch die FCC-Frauen belohnten sich erneut nicht. Die Entscheidung fiel umstritten vom Punkt.

Bundesliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena hat auch das vierte Saisonspiel nicht gewinnen können. Die Jenaerinnen verloren am Montagabend (30.09.2024) gegen die bisher ebenfalls sieglose SGS Essen 0:2 (0:0). Eine Woche nach dem 1:1 in Freiburg warten die Saalestädterinnen damit weiter auf den ersten Heimpunkt der Spielzeit.

Fiona Gaißer gegen Natasha Kowalski und Josephine Bonsu

Kästner: "Hätten etwas mitnehmen müssen"

"Das war ein Spiel, bei dem wir etwas hätten mitnehmen müssen", ärgerte sich FCC-Trainer Florian Kästner nach der Partie. "Wir waren oft in der Situation, dass wir das einen Tick hätten besser ausspielen können", so der Coach am Mikrofon von Sport im Osten.

Platner und Kowalski treffen für Essen

Die Tore für die Gäste aus dem Ruhrpott erzielten Paulina Platner nach knapp einer Stunde (56.) und Natasha Kowalski (85.). Beim 0:1 war die 18-jährige Platner zur Stelle, als die Jenaer Torfrau Jasmin Janning einen Freistoß nach vorn ins Feld abklatschen ließ. Dem 0:2 ging eine Berührung von Felicia Sträßer am Fuß von Essens Kassandra Potsi im FCC-Strafraum voraus (84.). Den umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Natasha Kowalski sicher ins rechte obere Eck (85.).

Jena lässt Chancen liegen

Essen dominierte jeweils zu Beginn beider Halbzeiten das Geschehen. Ein Punkt oder sogar der erste Sieg wäre für das Team von Jena-Coach Kästner dennoch drin gewesen. Die Thüringerinnen hatten bereits in der ersten Hälfte und auch nach dem 0:1 mehrfach Chancen auf eigene Tore. Josephine Bonsu (23./27.) und Fiona Gaißer (32.) scheiterten in der ersten Halbzeit. Nach dem Wechsel brachte Luca-Emily Birkholz nicht genug Druck hinter den Ball (77.). Bei der besten FCC-Chance hatte Bonsu SGS-Schlussfrau Sophia Winkler bereits überwunden, kurz vor der Linie klärte Laura Pucks aber (80.). Kurz darauf fing sich Jena einen Konter mit folgenschwerem Foul im Strafraum - Kowalski traf zur Spielentscheidung (85.)

Kästner: "Können viel Positives mitnehmen"

"Wir können trotzdem viel Positives mitnehmen", lobt der 25-jährige Coach Kästner sein Team: "Wir haben zwei Standardgegentore bekommen. Die Grundbasis stimmt. Wir lassen aus dem Spiel wenig zu. Wenn wir defensiv kompakt auftreten und auf unsere Umschaltmomente gehen, werden wir auch in dem Spiel gefährlich sein." Mit Blick auf die anstehende schwere Auswärtsaufgabe bei den bisher noch unbesiegten Leverkusenerinnen sagt Kästner: "Wenn die Mannschaft so weitermacht und jedes Spiel so diszipliniert verteidigt, werden wir offensiv noch mehr Momente haben und auch den Klassenerhalt schaffen."

Dirk Hofmeister