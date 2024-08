Fußball | Regionalliga Jena lässt sich auch von Chemnitz nicht stoppen Stand: 21.08.2024 21:05 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga seine Startserie ausgebaut. Die Thüringer feierten gegen den Chemnitzer den vierten Sieg im vierten Auftritt und schossen sich für die kommenden Highlights warm. Der CFC enttäuschte keineswegs, muss aber offensiv einen Zahn zulegen.

Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga den vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert und damit die Tabellenführung verteidigt. Am Mittwochabend rangen die Thüringer den Chemnitzer mit 1:0 nieder. Der CFC hat damit weiterhin erst ein Saisontor erzielen können.

Jena brauchte nicht lange, um auf Touren zu kommen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß schloss der freie Nils Butzen von halbrechts zu ungenau ab, Robert Zickert spritzte noch dazwischen (7.). Nach Zuspiel von links fackelte Erik Weinhauer nicht lange, der Acht-Tore-Mann scheiterte an CFC-Torhüter Daniel Adamczyk (18.). Chemnitz, das überraschend auf den zuvor angeschlagenen Neuzugang Ephraim Eshele setzte, suchte auch immer wieder den Weg nach vorne. Und hätte sich fast belohnt. Nach einem Ballverlust von Butzen ging es ratzfatz über links und Nils Lihsek. Der ebenfalls neu ins Team gekommene Linksfuß fand in der Mitte den langen Eshele, der knapp drüber köpfte (22.). Keeper Marius Liesegang wäre da nicht mehr heran gekommen.

Richter mit dem 1:0 nach einer halben Stunde

Dann kam das Team von Henning Bürger zur Führung: Joel Richter spielte Doppelpass mit einem Chemnitzer, der da nicht klären konnte, und zog aus 18 Metern ab - Adamczyk bekam die Finger nicht mehr fest genug an den Ball (31.). Die Thüringer wollten direkt nachlegen, kurz entwickelte sich ein Powerplay. Adamczyk rettete bei einem Richter-Kopfball, im Gegenzug setzte sich Eshele durch, bei seinem Abschluss nach einem Solo ließ sich Liesegang den Ball aber nicht durch die "Hosenträger" schieben (34.). Zwei Halbchancen besaßen die Gäste noch zum Ausgleich vor der Pause: Tobias Müller schoss drüber (40.), Felix Müller köpfte nach einer Ecke vorbei (45.+2).

Im Bild v.l.: Joel Richter (27, Jena) und Manuel Reutter (16, Chemnitz).

Torschütze Richter an die Latte

Auch in der 2. Halbzeit sahen die 7.361 Zuschauer eine temporeiche Partie. Schnell ging es wieder zur Sache: Ken Gipson spitzelte die Kugel am Torwart vorbei, doch Robert Zickert rettete mit Sprint kurz vor der Linie (47.). CFC-Kapitän Tobias Müller setzte sich gegen einen Gegner durch, schoss aber zu zentral - Liesegang war da (58.). Die Gastgeber hätten das Kampfspiel früher vorentscheiden können, ließen das 2:0 nach der Pause aber immer wieder liegen. Richter traf die Unterkante der Latte (65.), Gipson schoss von rechts drüber (68.).

Liesegang glänzend bei Fischer-Abschluss

So blieb der CFC bis zum Ende in Reichweite. Die Elf von Christian Tiffert zeigte eine beherzte Vorstellung und gab nie auf, zielte aber zu oft auf Jenas Torhüter Liesegang, so wie bei zwei Freistößen von Lihsek (85.) und Leon Damer (88.) in der Schlussphase. Die beste Chance zum Ausgleich besaß Joker Luis Fischer, bei dessen 20-Meter-Knaller Liesegang seine Klasse zeigte (70.).

Jena im Abbe-Sportfeld gegen Leverkusen und Erfurt

Auf den FC Carl Zeiss warten nach dem Gastspiel bei Aufsteiger Plauen am Sonnabend zwei absolute Highlights im Abbe-Sportfeld: Zunächst kreuzt im DFB-Pokal Titelverteidiger Bayer Leverkusen auf, dann kommt Thüringen-Rivale Rot-Weiß Erfurt. Für Chemnitz geht es am Sonntag gegen den SV Babelsberg weiter.

cke