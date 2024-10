Tanzen | WM und EM in Leipzig "Im Tanzen das Nonplusultra" - Leipzig freut sich auf Tanz-Titelkämpfe Stand: 10.10.2024 13:55 Uhr

"Die Turniere sind toll, das ganze Drumherum macht den Abend unvergleichlich" - so freut sich Joachim Llambi auf die Tanz-WM und EM am Samstag in Leipzig. SPORT IM OSTEN überträgt den Abend in Livestream und TV.

Die Tanzsport-Elite gastiert am Wochenende in Leipzig – und die Vorfreude ist groß. Am Samstag (12.10.2024) werden auf der neuen Messe die Weltmeister im Standard- und die Europameister im Latein-Tanz gekürt. SPORT IM OSTEN ist ab 19.45 Uhr mit dem Livestream dabei, ab 22.30 Uhr überträgt auch das MDR FERNSEHEN.

Llambi: "Kein Turnier, das diesen Glamour hat"

Eine Veranstaltung, auf die sich auch Moderator Joachim Llambi ganz besonders freut: "Die Turniere sind toll, das ganze Drumherum macht den Abend unvergleichlich", blickt der ehemalige Tänzer und Aushängeschild der TV-Sendung "Let’s Dance" auf das Wochenende in Leipzig voraus.

Joachim Llambi (li) und Oliver Thalheim (re.) führen durch den Abend.

"Es gibt weltweit kein Turnier, das diesen Glamour hat, kein Turnier, wo eine Live-Band spielt, kein Turnier, wo so viele Zuschauer sind", stellt Llambi die Besonderheit der Leipziger Veranstaltung mit ihren rund 4.000 Zuschauern heraus. Und Llambi, der als Juror und Gesicht eines Tanz-Booms im TV gilt, erklärt auch: "'Let’s Dance' kann in keinster Weise mit einer WM mithalten, die Paare trainieren über viel Jahre. Zu einer WM zu gehen, da gehört viel mehr dazu."

Thalheim: "Jedes Paar trainiert auf dieses Ziel"

Rund 200 Sportlerinnen und Sportler aus 40 Ländern, 80 Lateinpaare und 20 Standardpaare, tanzen um die EM- und WM-Medaillen. "Bei uns gibt es kein Olympia. Bei uns ist der WM-Titel das Nonplusultra. Jedes Tanzpaar trainiert auf dieses Ziel", erklärt Veranstalter Oliver Thalheim den Stellenwert der Titelkämpfe.

Deutsche Paare mit Medaillenchancen

Unter den Starterinnen und Startern sind auch ein paar deutsche Paare – denen Llambi durchaus auch vordere Plätze zutraut. Bei der Standard-WM der Amateure sind die deutschen Meister Tomas und Violetta Fainsil dabei. "Das Ehepaar Fainsil hat gute Chancen, auf dem Treppchen zu stehen. Ich prognostiziere den zweiten Platz", erwartet Llambi eine Medaille für die deutschen Tänzer. Bei der Generalprobe vor einer Woche, einem Grand-Slam-Turnier in Belgrad, wurden die beiden Stuttgarter Zweite.

Fabian Täschner (re.) und Darija Titowa bei der EM 2023.

Bei der Latein-EM sind mit Fabian Täschner und Darja Titowa ebenfalls die deutschen Meister am Start. "Ich hoffe, dass sie ins Finale der Top 6 kommen. Und da ist zwischen Platz zwei und sechs alles möglich", so Llambi.

Gold-Favoriten aus Lettland und Moldau

Große Gold-Favoriten sind im Latein die Letten Marts Smolko und Tina Bazykina, aber auch "Let‘s-Dance"-Star Anastasija Maruster mit ihrem Mann Sergiu will eine Medaille. Top-Favoriten im Standard sind Alexey Glukhow und Anastasija Glazunowa aus Moldau.

Die Gold-Favoriten Marts Smolko und Tina Bazykina

Täschner: "Wollen Atmosphäre genießen"

Neben den starken sportlichen Leistungen ist es vor allem das Ambiente, das die Veranstaltung in Leipzig so besonders macht. "Leipzig war eins der Highlights im letzten Jahr für uns", blickt Täschner auf das Jahr 2023 zurück, wo Täschner/Titowa EM-Sechste wurden. "Wir wollen die Atmosphäre genießen".

Die Titelkämpfe beginnen am Samstag ab 10.30 Uhr mit der Vorrunde der WM Standard, ab 12.30 Uhr wird die Vorrunde der Latein-EM getanzt. Die Abendveranstaltung beginnt 19 Uhr, im Livestream überträgt Sport im Osten ab 19.45 Uhr das Standard-Viertelfinale. Ab 22.30 Uhr zeigt auch das MDR FERNSEHEN die Finals der Standard-WM und der Latein-EM.

Dirk Hofmeister