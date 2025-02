Biathlon | Weltmeisterschaft Horn und Nawrath bei "Norwegischer Meisterschaft" klar am Podest vorbei Stand: 23.02.2025 16:50 Uhr

Tags zuvor konnten sie noch über Staffel-Bronze jubeln, zum Abschluss der Biathlon-WM in Lenzerheide verpassten jedoch Philipp Horn und Philipp Nawrath am Sonntag klar das Podest. Das Massenstart-Rennen wurde zum Triumphzug für Norwegen.

Die deutschen Biathleten Philipp Horn und Philipp Nawrath haben am Sonntag (23. Februar) zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Lenzerheide (Schweiz) bei einem norwegischen Dreifachsieg wie erwartet das Podium klar verpasst. Beim Massenstart mussten sich die beiden einzigen Starter des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit enttäuschenden Rängen begnügen: Der Thüringer Horn wurde 13, Nawrath vom SK Nesselwang landete auf Rang 16.

Horn: "Körperlich bin ich langsam an meiner Grenze"

Philipp Horn sagte hinterher am ARD-Mikro: "Körperlich bin ich langsam an meiner Grenze. Die Staffel war schon extrem hart. Auf der Strecke war deshalb heute leider nicht mehr im Tank. Mit dem Schießen bin ich zufrieden", so der 30-jährige gebürtige Arnstädter. Tags zuvor hatten die beiden zusammen mit Danilo Riethmüller und Johannes Kühn Bronze in der Staffel geholt und damit eine medaillenlose WM abgewendet.

Philipp Horn landete auf Platz 13.

Norweger feiern Dreifach-Erfolg

Indes feierte Norwegen einen Tag nach Staffelgold einen Dreifach-Erfolg. Seinen ersten WM-Einzeltitel sicherte sich Endre Strömsheim vor seinen Teamkollegen Sturla Holm Laegreid und Johannes Thingnes Bö. Der 31-jährige Bö verpasste in seinem letzten WM-Rennen seinen 24. WM-Titel, damit beendet der Rekordweltmeister mit 23 Mal WM-Gold nach der Saison seine einmalige Erfolgskarriere.

sid/SpiO