Fußball | 3. Liga HFC-Vorstand stärkt Ristic und Sobotzik den Rücken Stand: 23.10.2023 16:02 Uhr

Der Hallescher FC hat seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Das Team steckt tief im Tabellenkeller. Der Vorstand der Saalestädter sprach Sportchef Thomas Sobotzik und Trainer Sreto Ristic nun aber das Vertrauen aus.

Der Vorstand des Drittligisten Hallescher FC hat Trainer Sreto Ristic und Sportdirektor Thomas Sobotzik das Vertrauen ausgesprochen. In einer am Montag (23. Oktober) verbreiteten Stellungnahme zur aktuellen sportlichen Situation hieß es: "Betonen möchten wir, dass unser Vertrauen in die sportliche Leitung sowie den Kader nach wie vor uneingeschränkt gegeben ist. Dieses Vertrauen basiert in Bezug auf die sportliche Leitung auf der täglich produktiven Zusammenarbeit und dem Umstand, dass und wie dieses in der letzten Saison den Abstieg verhindern konnten."

Halle im Verletzungspech

Man glaube "fest an die Fähigkeiten unserer Mannschaft" und sei "überzeugt, dass sie wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren wird", ließ sich das vierköpfige Gremium aus Dr. Jürgen Fox, Oliver Kühr, Andreas Muth und Christian Brauer zitieren. Am vergangenen Wochenende verlor der HFC nach zwischenzeitlicher Führung noch mit 1:2 gegen Jahn Regensburg. Am kommenden Samstag (28. Oktober, 14 Uhr live im MDR FERNSEHEN, in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) müssen die Rot-Weißen beim starken Aufsteiger SSV Ulm ran.



Der HFC ist seit sechs Spielen ohne Sieg und steht auf einem Abstiegsplatz. Der Vorstand wies darauf hin, dass gerade zu Saisonbeginn "mit schwerer Krankheit und Verletzungen wichtiger Spieler arg viel Belastungen auf unsere gerade frisch zusammengesetzte Mannschaft" eingeprasselt waren. Mit Niklas Landgraf und Niklas Kreuzer fehlen den Saalestädtern zwei Leistungsträger langfristig. Auch der als Ersatz geholte Marvin Ajani fällt verletzt aus.

Trotz fehlender Ergebnisse sehe man in der Mannschaft "das notwendige Leistungsvermögen", um "gegen jeden Gegner konkurrenzfähig zu sein". Zugleich forderte der Vorstand gerade von Leistungsträgern, "noch mehr Einsatz und den unbedingten Willen, sich für den Verein zu zerreißen".

dpa/red