Fußball | DFB-Pokal HFC scheitert dramatisch gegen St. Pauli Stand: 16.08.2024 21:14 Uhr

Der Hallesche FC hat den Sprung in die zweite Runde des DFB-Pokals haarscharf verpasst. In einem dramatischen Duell gegen Bundesliga-Aufsteiger St. Pauli fehlten den Hallensern zum Weiterkommen nur 60 Sekunden für die vermeintlichen Sensation. Am Ende musste sich der Underdog mit 2:3 n.V. geschlagen geben.

Doppelchance für St. Pauli

Die Partie begann mit einem Hochkaräter für die Gäste: Bereits nach 14 Sekunden tauchte Morgan Guilavogui im Strafraum auf und scheiterte aus sieben Metern am glänzend reagierenden HFC-Keeper Sven Müller. In der 10. Minute gab es die nächste dicke Gelegenheit für die Hamburger, als nach einer Ecke erneut Guilavogui die Kugel auf das Tor köpfte – Müller lenkte die Kugel gerade noch an den linken Pfosten.

Akono schockt Kiezkicker

Im Gegenzug dann die kalte Dusche für die Kiezkicker. Deren Schlussmann Nikola Vasilj versuchte ein Dribbling gegen Cyrill Akono, doch der Hallenser schnappte sich die Kugel und stocherte das Spielgerät zur überraschenden Führung über die Linie (11.).

Jubel nach dem 1:0 für den HFC durch Cyrill Akono

Im Anschluss bemühten sich die Hamburger um den Ausgleich, doch es fehlte gegen die leidenschaftlich verteidigenden Hallenser an zündenden Ideen. In der 38. Minute wäre fast der zweite Treffer für den HFC gefallen, als Richardson nach einer Ecke von der Strafraumgrenze abzog und Vasilj zu einer Glanztat zwang. Somit blieb es bei der verdienten 1:0-Pausenführung für den Underdog.

Eggestein gleicht aus - Hauptmann legt erneut vor

Nach Wiederanpfiff schlug der FCSP eiskalt zu, als die HFC-Abwehr einen Moment unaufmerksam war. Johannes Eggestein verwertete eine Hereingabe von Guilavogui mühelos zum 1:1 (48.).

Der 1.1-Ausgleich für die Gäste durch Johannes Eggestein, der mit Morgan Guilavogui jubelt.

Doch Halle steckte nicht auf und belohnte sich mit der erneuten Führung durch Marius Hauptmann (62.), der die Kugel nach einer Akono-Eingabe im Fallen am Pauli-Keeper vorbeispitzelte. Drei Minuten später hatte Jan Löhmannsröben sogar noch die Chance weiter zu erhöhen, doch sein Kopfball am langen Pfosten ging knapp rechts vorbei.

Marius Hauptmann trifft zum 2:1 für den HFC

Dzwigala rettet Pauli - Ritzke macht alles klar

Als alles schon nach einer Sensation aussah, rettete sich schließlich St.Pauli, das weiter auf den erneuten Ausgleich drängte, durch einen Treffer vom eingewechselten Adam Dzwigala (90.+4) eine Minute vor dem Abpfiff in die Verlängerung. Dort behielt der Favorit die Nerven und machte durch den Kopfball von Lars Ritzka (110.) alles klar.