Badkurvenversteher | Folge 29 HFC-Experte: "Die Formkurve stimmt" Stand: 12.03.2024 15:29 Uhr

Die Siegesserie des HFC endete in Münster mit einer bitteren 0:1-Niederlage. Die HFC-Experten sehen die Mannschaft trotzdem weiter im Aufwind. Mehr dazu im Podcast.

Von Marius Rudolph, MDR SACHSEN-ANHALT

Für den Halleschen FC gab es am vergangenen Wochenende einen kleinen Dämpfer im Abstiegskampf der 3. Liga. Nach zuvor zwei Siegen in Folge ging das Duell mit der besten Rückrundenmannschaft, Preußen Münster, mit 0:1 verloren. In der neuen Folge des Badkurvenverstehers gehen die HFC-Experten des MDR, Stephan Weidling und Marius Rudolph, in die Analyse und werfen den Blick voraus auf das Kellerduell mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Thema außerdem: Die Finanzplanung des HFC für die nächste Saison.

Folge 29 des Badkurvenverstehers in der Übersicht:

Positive HFC-Bilanz trotz Niederlage – ab Minute 1:15

Es war ein Duell auf Augenhöhe zwischen dem HFC und Münster. Weidling spricht deshalb im Podcast von einer "unglücklichen Niederlage". Denn dieses Mal liefen die entscheidenden Situationen gegen die Hallenser.

Beim Gegentor schafften es sechs HFC-Profis nicht, Münster-Stürmer Joel Grodowski vom Schuss abzuhalten. Halles Toptorjäger Dominic Baumann ließ zwei Großchancen liegen und kurz vor Schluss wurde das Tor von Aljaz Casar zurückgenommen.

Weidling zieht dennoch eine positive Bilanz: "Die Formkurve stimmt. Nur zwei Gegentore in den letzten vier Spielen. Die Punktekurve muss aber wieder anziehen, denn die Konkurrenz rückt dem HFC wieder auf die Pelle."

Ohne Hug gegen Freiburg – ab Minute 18:09

Am Samstag (16:30 Uhr) empfängt der HFC die zweite Mannschaft des SC Freiburg und damit das Schlusslicht der 3. Liga. Dementsprechend geht die Ristic-Elf als Favorit in das Kellerduell. Weidling warnt aber davor, den Sportclub zu unterschätzen. "Die haben drei ihrer letzten vier Spiele gewonnen und spielen sich langsam wieder rein in diese Liga."

Im Abstiegsduell wird Nico Hug gesperrt fehlen, weil er in Münster seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Wer den Linksverteidiger gegen Freiburg ersetzen könnte, darüber diskutieren die HFC-Experten im Podcast. Außerdem wird der Gast für die nächste Folge bekannt gegeben.

